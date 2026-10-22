寻猫侦探社 · 档案一

姓名：自我

特征：独一无二，却总在他人的影子里迷失

走失过程：追逐别人的生活、迎合他人的期待

联系方式：内心深处始终未熄灭的不甘

酬谢：一生舒坦而坚定地，走上自己的路

从小，我们就听过《灰姑娘》的故事，甚至看过她的动画片。灰姑娘穿上了那只晶莹剔透的玻璃鞋，一步步走进了人人向往的人生。还有另一位姑娘，她的故事，却没人讲过。

那一天，皇宫使者也敲了她家的门。她和其他姑娘一样，匆匆脱下了自己的鞋，屏住呼吸，把脚硬塞进那只略显窄小的玻璃鞋里。脚趾被挤得生疼，脚后跟磨得出血。可皇宫的入场券近在眼前，她紧抿着嘴唇，生怕发出一声闷哼。

不合脚的鞋，一穿便知。玻璃鞋终究没能成为改变她人生的奇迹。

越长大，她的鞋换了一双又一双，目光却始终停留在其他姑娘的鞋上。她们的鞋小巧玲珑，走起来，鞋跟落在石板路上的哒哒声清脆悦耳，还总能引来众人的赞赏。若想融入她们，就得尽量合群，打扮得像她们。

她学着她们的模样，去她们去的地方，做她们做的事，聊她们聊的话题。在别人委屈难过的时候说上一句“我懂”，哪怕她心里比对方更需要这句话。鞋要漂亮的，衣服要会搭配，头发也要顺滑微卷，再戴上发饰、耳钉、项链和手链。就算是磨脚的鞋，穿到后脚跟生了茧，她也一直没换。

她一直以为自己融入得很好，可心里又隐约知道，自己根本做不到天衣无缝。久而久之，她已经不敢想自己备受欢迎了，只求自己不要再次成为落单的那一个。

墙上的日历，她撕了一页又一页，盼望着她能被所有人喜欢的那一天。可是，日历撕到了尽头，那一天迟迟没来。她的盼望，随着那些日历纸，被撕得不成样子。

走久了，她的双脚每一次落地都如针扎，可她又不得不装作优雅。不知从何时起，她的心里生出了一丝胆怯。万一别人喜欢的只是她努力装出来的样子，而一旦被看穿，迎来的便是她们的疏远与厌弃。以至于空气一旦突然安静，她就觉得心里发慌。偶尔，她还能感知到一面隐形的墙，隔着她和她们。不然，众人的欢笑明明那么热烈，为什么她却独自跌入了冰窖？

谁承想，一双双鞋穿着穿着，竟反过来束缚着她。哪怕根本不知道在笑什么，当大家都笑的时候，她也会笑。微微下垂的嘴角里，藏着她最后一点没舍得交出去的自己。

近几夜，她都会坐在小屋的窗边，眯着眼，望向那高悬的明月。月亮上的花纹在云影间忽明忽暗，她已然分不清，自己究竟是自己，还是被无数别人的影子拼凑出来的异类。

她也曾妄想过有一天，会有仙女在她身上施展魔法，带她远离这一切痛楚，踏上独属于自己的路。可是，哪怕《灰姑娘》里的仙女是真实存在的，过了零点，她的魔法也该失效了。

就这样，一夜复一夜，她始终没等来她盼望的仙女。

时钟平缓地滴答响着，等待变得煎熬。午夜12点的钟声终于响彻整座小镇，她眼中的光也随之暗淡。仅存的美好幻想与期待，也陪着她一起沉入了梦乡。

清晨的群山间，鸡鸣此起彼伏，一声接着一声，听起来倒都没什么两样。她在鞋柜前伫立了许久，最终赤着脚走到了镇上。早餐店飘来热腾腾的香气，叫卖声和讨价还价声交织在一起。

她来到小镇角落的一间冷清鞋铺前。她在门口站了好一会儿，才推开门走了进去。店家笑着迎上来，把最近刚到的流行货一一往她面前推。

然而，她的目光早已落到了鞋架最底层的一双鞋上。她绕过店家，径直从鞋架上取下她心仪已久的鞋，试了试，走了几步，便付了钱，穿着那双鞋离开了。

如此普通的一天，却一点也不普通。她走了几步，又走了好几步。双脚没有传来熟悉的疼痛。

抬手间，她摸了摸自己的脸，抓起了一把泪。

那一天，没有仙女，没有南瓜马车，没有玻璃鞋，更没有王子。只有脚底传来的踏实。

人山人海，她不必成为其中任何一位姑娘。