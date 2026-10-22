近来我总是想起你。

人最珍贵的，就是那笨拙的真心了。但勇气和真心都是用一次少一次的东西。我一生仅有一次的那份勇敢已经售罄。

你要毕业了。一想到这冗杂的一生可能与你再无交集，心里还是会有一种淡淡的痛，不足以让我流泪。怎样都行，如今我的心越来越平静。只是午夜梦回，我好想问你，我们变成现在这样，是你想要的吗？我总是在想，能回到那天就好了。具体哪一天，我也不知道，反正回不去了。我情愿一生都停留在有你的雨季里。那时候你总在校门口等我。我们去吃火锅，吃烧烤，吃茶点，一家家地吃过去。你挑的店食物总是很好吃，我便理所应当地觉得，还有下一顿饭可以一起吃。那时候日子很长，放学以后的时光也很长，我从未想过，有一天我们竟会吃完最后一顿饭。

书上说，人们在相遇的那一刻，缘分已经用尽了，剩下的都是人为。我一直相信事在人为，缘分不由天定，真正相爱的人怎么会分开呢？直到我坚信的东西突然在一夜之间被推翻，我才开始琢磨那些过往片段到底掺杂着多少我不知道的虚情假意。我以为的美好，是不是也有一部分只是我的幻想？那些流逝的时间无法给出答案，我只能在一次次流泪中慢慢脱敏，直到接受这一切。我们的眼泪并不流向同一条河流。人与人之间的缘分，有时竟也像一场无法避免的雨。

原来我们从来不是可以吃醋的关系。爱情结束尚且可以用分手画上句号，可友情没有。没有谁会郑重其事地说：“我们今天正式绝交。”很多时候，只是从某一天开始不再说话，不再分享，不再等对方，聊天框一点一点沉下去。曾经那么重要的一个人，最后竟然可以没有任何仪式地从生命里退场。如此轻飘飘，可对于留下的人来说，一点都不轻。

我非常讨厌自己居然赋予某个人如此大的力量，以至于她的离去足以彻底击垮我。我后知后觉地意识到，人与人之间不应该有太多共同回忆。这些美好的瞬间会像胶水一样将彼此粘连在一起，让本应该独立的两个个体无法轻易挣脱。越亲密的关系，越难以笑着收场。先离开的那个避之不及，被留下的那个心生怨恨。都说恨海情天，但海天一色，谁又能分得清是恨多还是情更多？

后来，想坦率地说爱，但先一步涌起的是别扭和恶心；想歇斯底里喊出怨恨，比愤怒先落下的是眼泪。其实那天，我真的很想留住你呀。可是你说了很重很重的话，落在我太轻的年纪上总会砸坏点什么，比如我的自尊心，我的勇气，我的不舍。我反复咀嚼你给我带来的伤害，终于在某一天，我成为了另一个你。我写了一大堆文字发在各个平台，爱你的，恨你的，想你的，怨你的，可你从来没看过，你也不知道。绝交再和好的祈求比告白的誓言还难开口一万倍，我们再也没有说过话。我想，要是什么都没变那该多好。我总是在幻想某个晚上或者凌晨，你会发一段很长的信息告诉我，断联的这段时间你很想我。

我时常会想，我给予你太重的感情是否值得，你又是否会觉得太过于沉重。我明白执着太久的东西没有意义，可想到这一生如此漫长，却难以再与你相见，难免哽咽。后来才发现，最让人难过的，是你以为会一直在一起的人，竟以自己都没有料想过的简单方式，就这样轻飘飘地离开了。雨过无痕，什么都没有留下。

又走了一遍我们曾经一起走过的路，我突然觉得都无所谓了，我已经陪你走到不需要我的那天了。在小小的教室里，我总是会偷偷看向有你的方向。等你望过来时，又迅速转头装作毫不在意的样子。你好像瘦了，头发也变长了，还是那么爱笑，但背影陌生到让我觉得，见你是上个世纪的事。恍惚间，你开口叫我名字，我就想笑，好像自己刚刚放学，只在门口等了你五分钟而已，你会冲上来一把搂住我的肩膀说，久等啦。我想，总有一天我们会幸福到再也想不起彼此。你回头，我就在你的17岁。情深缘浅的意思就是，当你终于明白这份情的时候，这个人已经消失在你的生命里了。那时我就应该明白，你的心正在经历哪个季节。

想到世界如此辽阔，想到我们毫无结果。想到我们毫无结果，想到世界如此辽阔。浅尝辄止，其实是命运对你我的高抬贵手。

你最近怎么样？我这里的天气已经不与你同步了，我很想你，再见。

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