她将它高高举起，置于傍晚温暖的余晖之中，微微眯起眼睛，惊叹地望着玻璃里流转的光。阳光穿过透明的材质，仿佛被揉碎了一般，落进其中，映出粉色、蓝色、橙色、紫色……无数细微而绚丽的色彩彼此交叠、晕染，折射出一片又一片不同的虹彩。她看得出了神，仿佛那小小的一块玻璃里，藏着一个浩瀚无边的宇宙。

光怎么会这么美呢？大地怎么会这么美呢？而生命，又怎么会这么美呢？

她身后的影子被漫天闪烁的星光勾勒出来，拖得很长很长，仿佛没有尽头。她低下头，棕色的眼睛里忽然闪过一丝顽皮的光。不远处正好有一小滩积水。她知道自己要做什么了。

“啪！”鞋尖踩进水里的那一刻，紧跟着便是一声轻轻的“噗通”。水花荡开，涟漪一圈圈向外扩散，冰凉的水很快漫过脚踝，浸湿了那一截柔软的肌肤。她下意识摸向颈间，却什么也没摸到。没有绳子。她愣了一下，低头一看。哦，连项链也跟着她一起掉进去了！

她赶紧蹲下身，把它从浅浅的水洼里捞起来，甩了好几下，甩掉上面的水珠，随后又煞有介事地将它重新挂回脖子上，像郑重其事地戴上一枚勋章。她的手指轻轻拨弄着那个金色的葫芦。它不是玻璃做的，比玻璃更坚硬，也更结实，不会轻易碎裂，就像她的决心一样。

她正低头摆弄着它，却忽然感觉到一丝寒意。最初只是一点点，像夜色伸出一根冰冷的手指，试探着触碰她的皮肤；随后，那寒意越来越明显，沿着湿透的衣角一点一点往里钻，细密的战栗爬上四肢。她终于从那场漫长的幻梦里被拽了出来，猛地抬起头，现实清晰得有些陌生。她怔怔地望着四周，甚至有一瞬间感到困惑——怎么……这么黑了？

可天早就黑了。天空曾经燃烧着的鲜艳橙色，早已被暮色一点点吞噬，最后沉淀成一片深而冷漠的靛蓝。只是那个刚刚才开始学会痊愈的孩子，还沉浸在自己的小小宇宙里，忘了时间究竟是什么时候悄悄溜走的。它就像沙漏里的细沙，从她指缝间一点一点流逝，一粒，又一粒。等她终于回过神来，竟已经过去了这么久。

风也不再温柔了。它变得锋利，像一把无形的刀，毫不留情地割过裸露的肌肤。潮湿泥土的气息裹着漫漫长夜扑面而来，几乎一下子将她从那场沉醉里撞醒。她低头看去，脚下的水洼已经重新归于平静。方才那片被她踩碎的水面，不知何时已经恢复了澄澈，倒映着的星光一点一点消失，最后，只剩下一小滩漆黑而寻常的泥水。那个通往无穷宇宙的入口，就这样悄无声息地坍塌了，化作尘埃。

她眼里的那一点顽皮的光也随之熄灭，寒意渐渐蔓延开来，四肢开始发麻。她低头看着自己的脚踝，积水已经变得刺骨，冷得她忍不住轻轻缩了一下脚。没有魔法了，没有星星了，也没有刚才那个绚烂得近乎真实的世界了。远处，草丛深处传来熟悉的虫鸣，一声，又一声。它们藏在层层叠叠的草叶间，仿佛一群安静的旁观者，目睹着她的魔法消散。方才那个浩瀚而无边的宇宙，不过眨眼之间，便缩回了现实最细小的角落——潮湿的泥土，沉重的衣角，冰冷的水，以及夜色里永不停歇的虫鸣。

她不过是一个女孩，站在漆黑的夜里，浑身湿透，微微发着抖。可她的手指很快又攥紧了颈间那根粗糙的绳子，拇指缓缓摩挲着胸口那个光滑而坚实的金色葫芦。温度冰凉，触感真实，可不知为什么，她却忽然觉得——魔法或许并没有真的消失。它只是藏起来了，藏在她掌心与胸口之间，藏在那个没有人知道的秘密里，像一枚小小的锚，将她牢牢系在那些曾经不敢触碰、如今却终于敢去想象的梦上。她抬起头，夜空依旧辽阔，星星依旧在那里。也许天空从来都不是极限，真正没有边界的，是想象。而她至少还留下了一小块天空——就藏在胸口。

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