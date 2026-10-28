疫情前，人们谈论人工智能时，更多想到的是科幻电影里的场景，最现实的也不过是阿尔法狗（AlphaGo）这样专精单一领域的程序。如今，人工智能、机器人、芯片、无人机、新能源汽车……已经从实验室走进人们的生活。

2026年9月4日，新加坡国立大学附属数理中学的50多名师生踏上了中国深圳、广州科技研学之旅。首次到访中国的马来族学生Darrell Ibrahim Naryama（高二）说：“这次研学彻底改变了我对中国工程技术与设计能力的看法。我不再认为中国制造只是模仿，而是认识到中国已走在科技创新的前沿。”也正是这次研学，让师生们有机会近距离体验中国的科技创新，并且发现科技真正的意义，不只是让机器变得更聪明，更是让人类能够做到过去凭借血肉之躯难以做到的事，让生活更加安全、高效。

走近前沿感知科技脉搏

在中国科技公司“大疆创新”（以下简称大疆）的参访中，学生们认识到，大疆的发展充分体现了科技为人服务、造福人类的理念，其广泛的应用领域更彰显了“以人为本”的精神。大疆无人机的价值，不仅在于它能飞得多高、多远，更在于它能代替人们承担风险，深入危险之地，并不断开拓新的应用领域。

师生们9月6日到访科技公司大疆创新，了解无人机的应用与价值。（新加坡国立大学附属数理中学提供）

如果说大疆无人机帮助人们看得更远，那么其他人工智能技术则让人们看得更多。百度深度学习平台飞桨（PaddlePaddle）团队向大家介绍了人工智能在不同领域的应用。例如，在体育领域，人工智能可以重现运动员的运动轨迹和动作角度，帮助分析和改进训练方法。与此同时，文本纠错、人脸识别、生成幻灯片等应用，也让原本属于专业领域的能力逐渐走进普通人的日常生活。

9月5日，学生们到访百度飞桨，进一步了解人工智能在各行业的应用。（新加坡国立大学附属数理中学提供）

科技不只是替人完成工作，也在延伸人的感知、理解和表达能力，让人看得更多，理解得更快，做得更好。

连接万物审视安全边界

科技企业华为让参观者看到科技如何把人与设备、设备与设备连接起来。光纤承担着大量数据传输，从通信网络到物联网和智能基础设施，这些看不见的连接维持着现代社会的正常运转。在华为研发中心，物联网还可以感知设备是否离开指定区域，会议室是否有人，并自动控制灯光和冷气，让建筑具备了“感知”的能力。

然而，连接越广泛，安全也变得越重要。华为通过数据中心、异常入侵感知系统以及信息传输保护技术，加强数据和设备的安全。这让学生们认识到，科技带来便利的同时，也可能带来新的风险。真正有价值的连接，不只是连得上，更应该连得安全。

应礼谦（高一）说：“现在我们通过连接得以使用人工智能，但人类应当对其运作与成果做适当的审查，确保它符合隐私保护、安全和道德方面的标准。”

以人为本守护生命温度

在高科技制造企业比亚迪，大家看到的是另一种“以人为本”的科技。刀片电池经过穿刺、挤压等测试后仍能保持稳定，而汽车也针对不同地形、极寒极热天气，甚至落水等情况进行了设计。科技的发展不能只追求性能，比起载具本身，载具里的人才更值得关注。

有些科技并不会直接出现在我们的日常生活中，却同样改变着我们的生活。从广州前往深圳的路上，师生们经过了深中通道。通道建成后，中山至深圳的驾车时间大幅缩短，城市与城市之间的距离也因此被拉近。一条跨海通道看似不像人工智能那样“智能”，却是由无数科技共同支撑起来的，同样能够改变人们的生活。

科技还可以在其他方面造福人类：广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院（简称“广纳院”）的纳米科技探索靶向药物应用，科大讯飞的同声传译帮助人们打破语言沟通的障碍。不同企业和研究机构的方向各不相同，但最终都回到了同一个核心——人的需求。

泰国籍学生Kornchanan Boonmung（中四）深受腾讯“用户为本，科技向善”的愿景触动。他说：“腾讯的微信小程序让我看到，科技不该只为企业创造利润，还应当解决实际问题，改善人们的生活。”