我有一个朋友，她追星。

她的手机壁纸是他，手机密码是他的生日，闹钟铃声是他唱的歌，哪怕是她的社交平台上，也全都是他的身影。很多人都说她魔怔了，没办法理解她为什么会那么喜欢这个人，也没办法理解追星的意义。

一开始我也不理解，我觉得她这根本是在浪费时间。可随着时间的推移，她好像变了很多。

她开始去学那些原本看不懂的韩文，只是为了看懂物料，为了能更好地和自己的偶像聊天，为了去线下活动时能不用翻译器就听得懂偶像所说的每一句话。学习一个全新的语种对于任何人来说都不容易，更何况是一个学渣呢？可是她却做到了。

后来，有一天我看到她抱着电脑在研究视频剪辑。我问她：“你不是对这些一窍不通吗？怎么想着开始学了？”她笑眯眯地告诉我，她的偶像要过生日了，她想亲自为他剪出一个完美的生日应援视频，好让更多人认识他。我又问：“你做这些他知道吗？”得到的回应，既在意料之中，又让我有些意外。她说：“他不知道，我也不需要他知道。我只是想凭借自己微弱的力量让更多人认识他，这就足够了。”

我愣了一会儿，反应过来后，心里满是对她的心疼。熬夜学习剪辑，研究各种转场，收集各种各样的素材，只为给他剪出一个完美的视频，却不奢求得到任何回应。这样真的值得吗？

心疼的同时，我也很佩服她。佩服她为了一个并不认识她的人，学习如何剪辑、做图、修图，甚至掌握了制作其他应援作品、统计数据等技能。哪怕她做这些只换来寥寥无几的点赞，哪怕没有人能理解，她却也因为这份喜爱而坚持着。

当然，她也不是没被骂过。有人说她追星追成这样真是魔怔了，有人说她是“脑残粉”，也有人说她不务正业。可她却总是一笑而过，好像这些话对于她而言，还不如偶像没拿到代言带来的失落大。她只当这些人不理解她，她也尊重他们的想法。

她也曾被骗过，买周边时被骗钱，抢票时又被黄牛骗，她气得整晚睡不着，骂了一晚上的骗子。可第二天，她还是决定重新攒钱，再次购买周边、再次抢票。她好像也没办法，在她看来，这些是唯一能把她与偶像连接到一起的方式，她舍不得就此放弃。

说实话，每次看到她这么努力，我心里总有一种说不上来的感觉。我问过她，为什么愿意为偶像付出那么多？她说：“因为我之前刷到过这样一句话，那句话是这么说的：‘如果你这辈子有幸遇见了那个让你本能地想靠近的人，请务必勇敢一次。’也是这句话，让我坚持到了现在。”

勇敢吗？好像是的，她比我身边的很多人都要勇敢。她不害怕付出没有回报，也会为了偶像去到一个陌生的城市；她不害怕跌倒，哪怕跌倒也有再站起来的勇气。

自那以后，我开始思考，追星真的是毫无意义吗？真的会让人变得游手好闲吗？真的会让人不务正业吗？可当我深入了解她这位“追星女”后，我也意识到，把这些负面标签一概贴在追星的人身上，是一种刻板印象。毕竟，追星未必会让人玩物丧志，也可能成为一个人学习新技能，勇敢走出舒适区的动力。

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