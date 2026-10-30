记得大二那年，情绪一向十分稳定的我，第一次在房间里崩溃痛哭。

留学过程中遇到的种种困难，我总有办法化解，可唯独面对这一封又一封实习机会落选通知的邮件，我却感到无能为力。在一次次的失望后重新爬起来，然后再次被拒绝，我重新陷入自我怀疑的恶性循环里。

我一直想，是不是自己不够好，还有哪里需要再努力？

我不断改写简历，从用词到排版，每一个字都仔细推敲。可事实上被拒绝的原因，却是无论怎么努力也无法改变的现状。不是能力不足，也不是经验不够，而是工作岗位不接受非澳大利亚公民或永久居民的申请。即使我的简历达到了所有的职位标准，却依旧因为这最基本的要求不达标，就连面试资格都得不到。

我开始困惑：这样不公平的制度为什么存在？

在异国他乡，我第一次体验到了求职的困难，却也因此意识到，保护本国公民的政策是世界各国的底层逻辑，只是作为公民的我因为长期躲在新加坡的温室里，对这样的现实视而不见。

我很幸运地在这里长大，享受着一些我从小到大当作理所当然的福利。而当我踏出了这个舒适圈，才终于看到了现实的另一面。在新加坡随便投一份简历就可以得到的奶茶店兼职工作，在澳洲，却是连精心准备的简历都无法通过餐厅服务员职位的初审。

一切的一切，只因为我不是这里的人。而制度一次次告诉我，我从来不属于这里。

我告诉自己，这也许是自找的。如果当时我留在新加坡读大学，我的路会平坦顺遂得多：免去办签证、购买机票、每年对比房价租金的麻烦；不必为每三个月缴付水电费而发愁，而是住在离父母最近的房子里，在舒适的环境里专心学习。

可布满荆棘的路，往往最能磨炼一个人的心境。

我开始理解在新加坡求职、工作与生活的外国人，为什么总说在新加坡生活并不容易。因为政府每年发放的津贴，护照带来的便利，一切以公民权优先的制度，成为了那一道他们无论如何也无法跨越的鸿沟。

而正是这些与生俱来的福利，蒙蔽了我的双眼，让我看不到那一群和我们同样生活在灯火通明的狮城里，却在暗处苦苦挣扎、四处碰壁的外乡人。

世界上有许多看不见的门槛。有人出生时便站在门内，有人却要花尽力气，才能争取到一次推开门的机会。

我永远忘不了，几个月后收到实习公司那封录取通知的电邮时，我反复确认邮件内容后，发自内心的欣喜。那不是什么大型企业的实习机会，却是我在不占优势的环境下，对自身能力迟来的肯定。

我终于跨越了那道本以为无法逾越的门槛，而那些曾在房间里痛哭的夜晚时刻提醒着我，世上还有千千万万的人，也在这优胜劣汰的社会里勇往直前。他们没有因为身份的限制而停下脚步，也没有因为被拒于门外而放弃生活，而是以不懈的努力争取自己想要的人生。

如果大二那年崩溃的眼泪是我成长的代价，那它给予我的馈赠，大概是在逆境下依旧前行的勇气，还有那一份平视世界，对他人的奋斗感同身受的温柔。

因为有些隐形的门槛，只有站在门外的人，才懂得跨越它有多难。