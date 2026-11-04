“我愿像风一样自由，掠过山川湖海，不问归途，只寻心安。”

这是我在“字食族”的第一篇文章。拜读了梁轩荣前辈关于十二生肖的系列的作品，深有感触，于是我便想写12篇关于星座的文章。第一篇，我就想好好写天秤座。我自己便是天秤座，而天秤座是三个风象星座之一。风象被人戏称为“疯象”，不无道理，主打一个随风流浪。风嘛，本来就该是自由的，想去哪儿去哪儿，想停就停，想走就走，谁也拦不住，谁也别想拦住。可我后来才发现，我这个风象星座，活得一点也不像风。

关于天秤座，有一种与希腊神话相关的传说。正义女神阿斯特赖亚（Astraea），手握宝剑与天平，常被描绘为以白布蒙住双眼，衡量人世的善恶。可人间的争斗越来越多，她一个一个地劝，劝到再也劝不住，便裹上白纱离开大地，升上天空化为室女座（即处女座）。在一些后世的讲述中，她的天平则成了天秤座。我想象她走的时候是什么心情，大概不是愤怒，也不是绝望，而是一种很安静的累。人心还是那么硬，她也终于明白自己劝不动了。可她还是把天平带上了天，没有扔掉。这一点让我很在意。扔了多痛快，扔了就干净了，可她没扔。她带走了，放在身边，挂在天上，让所有人抬头就能看见。

天秤天秤，作为秤，天秤座的人们爱好正义、和平，希望世间万事井井有条，万物生机勃勃。这架秤不是用来称东西的，是用来扶的。阿斯特赖亚在天上扶着那架天平，人间该吵的还在吵，该打的还在打。她扶了半天，什么也没扶住，可她还是要扶。这世间依然有着不公与纷争，但她不想放弃，不忍眼睁睁看着人们在压迫与苦难中度日。天秤座也就有了“爱好和谐”的名声。可“爱好和谐”这四个字，落到日常里，往往就是“你来收拾场面”。

我自己就是这样。聚餐，朋友们发生口角时，我抢在前头说“算了，吃饭”，场面就能缓和下来。其实那顿饭我吃得并不香，因为我的耳朵一直竖着，神经像一根绷紧的弦，随时准备在下一句话冒火之前冲上去摁住。班里两个人闹别扭，我两头传话，这边劝劝，那边劝劝，传到最后两边都觉得对方没那么坏。可我自己心里清楚，那些话被我剪过、补过、润过色，像一份改过好几遍的稿子。人们都觉得我和气，识大体。我听着高兴，高兴完又有点空。我扶住的从来不是和谐本身，只是和谐的一张照片。

不只是人与人之间，我内心也有着无数杆秤。想说的话和该说的话，一杆。想做的事和能做的事，一杆。别人眼里的我和我心中的我，又是一杆。这一杆一杆，让人焦头烂额，疲于奔命。有时候早上醒来，还没下床，脑子里那几杆秤就已经开始晃了。昨天那句话是不是说重了，今天那件事该怎么开口，下午见了面要不要先笑一下。秤还没扶稳，人已经累了。我常常羡慕那些说话不过脑子的人，他们张嘴就来，来完就忘，天塌了也不耽误睡觉。

我常常想，我明明应该像风一样，随处流浪，怎么反倒被一根秤杆钉在了原地？风象星座该是松的，是散的，是不管不顾往前吹的。可我吹到一半总要回头，看看刚才那个场面有没有稳住，看看有没有人因为我走开而脸色不好。回头回多了，风就停了。停了的风不是风，是一团困在原地打转的空气，如此狼狈。

我常常幻想着行侠仗义，周游世界，做“今日把示君，谁有不平事”的那把利剑。宝剑出鞘，斩尽妖邪。可现实里，我却只能将双手张开，一手托这边，一手托那边，托到两只手都在抖，也不敢松。剑是有的，在墙角挂着，挂了17年，剑鞘蒙尘。因为拔剑就要见血，见血就不体面了。我不是怕血，而是怕拔剑之后的一地狼藉，怕别人的眼神，怕那句“这孩子怎么这样”。

体面是阿斯特赖亚留下的东西，也是她留下的伤口。她扶了一辈子天平，最后扶不住，走了。我扶了17年的场面，不知道哪一天会扶不住。可我知道，真到扶不住那天，我大概也不会摔东西，不会吼，只会笑一笑，说一句“没事”，然后一个人走开。走开的时候，背影还挺体面的。就像风一样，吹动海潮，吹动林叶，吹动风车与帆船，也吹响风铃与檐铃。吹不动了，就慢慢散开，不留下一片云彩。