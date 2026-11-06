人们都说，旅游是友谊的试金石。

听过不少朋友旅行后不欢而散的故事，我其实更喜欢一个人旅行。独自出游不必顾虑别人的想法，想去哪里就去哪里，也不用担心给别人添麻烦。加上我时常不按计划行事，喜欢随心所欲，这样的旅行方式未必适合每个人。

这次，两位小学朋友Y与T要从新加坡飞来台湾找我。起初，我对此有些担心，因为她们的性格恰好相反。Y习惯事先规划行程，把每天的景点安排妥当，甚至准备好备用方案；T却是另一个极端，有时到了最后一刻，行程依然没有着落。而我介于两人之间，通常只大致规划要去的地方，不把行程安排得太具体，偶尔偏离计划反而会有惊喜。

三种不同的个性凑在一起，旅程究竟能否顺利，还是会不欢而散？出发前，我还真有些担心。考虑到两位朋友的华语不算流利，我特地把“载具”“发票”等台湾常用词语发给她们，深怕她们碰壁。

她们抵达前一天，我刚好南下高雄看音乐节，考虑到当天来回太折腾，索性在当地住一晚。她们很早就抵达台北，我原本想早点回去迎接，却实在太累，只好让她们先自行探索。返程途中，脑海里不断冒出“如果不是她们，我就可以在高雄多玩几天！”的念头，顿时有些委屈，甚至累得在高铁上睡着。

见到她们后，我忍不住说出心里的想法。T却回应： “我可是特地请假，花了四个小时飞来台湾找你。”听了这句话，我才意识到，自己满心委屈时，只看见了自己的付出，却忘了对方也是排除万难，才促成了这次相聚。

恰逢台湾双十节，我们提早一个小时到台北101附近占位，等待烟花绽放。第一次亲眼欣赏从大楼施放的烟花，我们不断发出赞叹。虽然人潮拥挤，但看着绚烂的烟花在夜空中绽放，一切等待都值得。如果不是有朋友相伴，我大概不会特地来看。

我们选了靠近捷运站的观赏点，散场后立即前往捷运站，很快便回到酒店。T不断邀请我到她们的酒店过夜，我们叫了外送当宵夜，准备畅谈一番。两个人挤在一张床上睡觉，顿时让我想起以前中学时期去staycation时和朋友挤一张床的日子。

第二天，我带她们到北投和淡水游玩。由于她们几乎都依靠我带路，我顿时压力倍增。虽然对台北不陌生，但要安排一趟让两人都满意的旅程并不容易。她们会不会觉得景点无聊？如果旅程不好玩，是否都是我的责任？

所幸，到了北投地热谷，看见她们对眼前的景象充满好奇，不断赞叹热蒸气升腾的自然现象，还停留欣赏了许久。最后，我们来到我最爱的淡水看日落。夕阳将天空染成温暖的橘红色，我们吃着花生卷冰淇淋，并肩欣赏眼前的景色。结束一天的行程后，我终于放松下来。原来，导游真的不好当！虽然一路上没有发生什么糟糕的事，我却始终操心，深怕她们不喜欢。

或许行程安排不算完美，但能和朋友一起欣赏新奇的风景，就足以成为珍贵的回忆。毕竟，一起旅行是我们从小就有的梦想。我很庆幸，也很幸运，她们愿意特地飞来台湾找我。她们在台湾时，让我暂时忘了自己身在异乡。送别时，心里十分不舍，甚至有些泪目。

经过这次旅程，我渐渐明白结伴同行的意义。一趟顺利的旅行，需要每个人做出让步。既然选择结伴同行，就不能只顾自己的喜好，也要学会体谅彼此。友情大概也是如此：可以展现真实的自己，同时也不能忽略对方的感受。除了包容彼此的缺点，也要多一份自觉，例如买东西时别花太久，毕竟还有人在等；意见不同时，也不必事事计较。

如果说旅游是友谊的试金石，那么这趟旅程过后，我们大概算是通过了考验。