编按：第11代字食族选拔中，参与征选的学生须写一篇甄选文章，从三选一题目中任选其一：1. 他／她撕掉第三张纸的时候，闻到了……；2. 这个城市里有一个地图都不标的地方，只有在______时才能进去；3. 写一个场景：两个人，一把伞，一场突然的雨。我们已陆续刊登入选字食族的作品。

他撕掉第三张纸的时候，闻到了一种甜中带腥的气味。小时候，公寓附近都是化工厂，下水道里的积水便顺着排水沟蔓延到邻近社区的每个角落。那股气味轻轻地飘散开来，静静地注视着沉睡的人。他陷在车后座里，那股气味让他走了神。

它虽无形却有迹，像手握镰刀的午夜幽魂。年久失修的橱柜吱呀作响，床上的孩子弹坐而起，睁大了眼睛。波涛汹涌的恐惧从他的眼中流出，穿过灰色的城市、彩色的山丘底下，来到了一张巨型安全网上。

救护车的警报声在山谷中回荡，穿着樱桃红连衣裙的女子面朝上，一动不动地躺在织网上，宛如破碎的瓷器。

巨大的屋顶从天上压下来，周围花草逐渐枯萎，四周的墙体越来越清晰。跟随聚光灯，走出了一个油头粉面的男子。他身材敦实，似停车场外常见的交通护柱。

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那人摩挲右腕的金表，面向角落狡黠地笑了：“你是匹好马。千里马常有，而伯乐不常有。”

红衣女子半趴在地上，歇斯底里地嘶吼着：“都是你们害的！凭什么说‘蛋壳心理’是肇事者？我要你偿还我的人生！”她的神情充满哀怨，脊椎弯曲成90度，目光穿透背脊指向角落里穿西装的男子。

随着一团烟雾，福尔摩斯叼着烟斗从同个角落里走出，与男子擦身而过：“原告患有焦虑症，于7月与表妹一同前往被告经营的高空绳索项目体验课程。当时安全员分心，安全带松脱，加上原告的焦虑情绪加剧，她正面撞上铁柱后向后坠落，遭受了严重的身心创伤，致终身瘫痪。

“华生，你认为该公司在本案中对原告负有注意义务吗？”一张桌子出现在两人之间，西装男子拿起上面的诉状，暴力撕碎。桌子立即生出了成堆的金条。

他胜利了。

可物质与虚名的捕猎，却并未使他获得愉悦，只带来纯粹的空虚。此时，加缪从黑暗中走出：“我们必须想象西西弗斯是幸福的，因为他在清醒中背负了自己的使命。”

查理·布朗从加缪的身后走出：“可是他放弃了……如果大家都输了，这场官司是谁赢了？”

西装男子转过身来，指着在场每个人来回扫视，嘴唇颤抖着说：“你们谁都没有权利审判我！”

那高大的身影像梦游仙境中的爱丽丝一样不断缩小，直到变成了瑟缩发抖的孩子。房间里的一切，蒸发成一缕思绪，淡淡消失在法院外的一辆豪车里。

车里，他猛地睁眼，座椅上满是撕毁的文件。车子隔音很好，可那股味道还是钻了进来，和小时候一样，什么都没变。