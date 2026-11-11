当AI成为常态，我们该如何重新定位自己的角色？

在10月28日举办的中文系职业展中，义安理工学院中文系特地请来了三名优秀毕业生，分别是商务专业毕业的徐珮瑄和陈嘉怡，以及教育专业毕业的黄婉荃。三人分别来自翻译、金融以及教育三个不同领域。职业展以人工智能（AI）为主题，通过不同的分享让中文系学生了解在AI广泛应用的年代，中文系毕业生未来的多种出路，以及如何合理运用AI。

中文系讲师杨柳说：“这次选择这三名主讲者的原因，首先是想让学生们知道目前中文系毕业后的职场前景是很多元化的，同时也想让学生看见商务专业毕业生们的优秀之处，打破许多人对中文系毕业后只能当老师的偏见。”

AI是伙伴不是取代者

从事研究编辑工作的徐珮瑄主要介绍了翻译行业在AI盛行时期的发展，不同公司应用AI的方式，以及如何使用AI提升自己的工作技能。在职业展中，她分享道：“AI可以帮助我们的求职申请，例如分析招聘广告、模拟面试，以及量身定制简历和求职信等。”现场的学生纷纷点头，这番话也让许多即将踏入实习期的二年级学生深受启发。

接着，来自金融领域的资深分析师陈嘉怡接过了话题。她并未从专业领域开场，而是选择从学生比较容易产生共鸣的校园生活开始说起。她分享自己在学生时期曾参与多个领域的实习，例如教授助手、动物园导览，也参与过企业管治研究以及市场营销工作。这让她更了解自己的兴趣所在，也让她有机会探索不同的行业。她也说道：“在职场中，成熟和自信是自己最大的优点。”之后，她循序渐进，带着学生了解更专业的领域。

商务专业的经验分享结束后，便轮到教育领域的讲者发言。中文系教育专业的讲者是小学老师黄婉荃。她说，AI可以提出创意，却无法从学生的角度出发，作出判断并解答学生的疑惑。她用一张以体现“森林之王”为主题的图片解释了这个观点。图片中，一只戴着皇冠的狮子与大象、豹等动物站在一起。随后，她让在场的学生挑出图片的毛病。有人说是站位的问题，也有人说是动物大小的问题。最终，黄婉荃解释，作为森林之王的狮子应该在画面中占据更大的空间，才能够在众多体型大的动物中脱颖而出。因此，AI给予的答案不一定是完美的，而需要人类作为主导，进行筛选、改动及采纳。黄婉荃说：“AI是跟随我们成长途中的小伙伴，而非取代我们。我们在AI盛行的时代，需要做的便是从目标受众的角度出发，判断是否采用AI给予的内容。”

教育专业毕业的讲者黄婉荃（站立者），分享AI对教育领域的影响以及教育者的角色定位。（义安理工学院中文系提供）

学好中文建立职场优势

三名讲者分享结束后，便轮到学生提问环节。学生们轮番举手，表现出对现代职场的浓厚兴趣。如今，许多年轻人因为英文是国际通用语言而忽视中文学习，认为会英文便已经足够。来自翻译领域的徐珮瑄却指出了这种看法的局限。她说：“在如今的职场里，能说好华语的人并不多，因此学好中文是一个很大的优势。”

曾经在中国上海述源实习的中文系在读生萧雅文（19岁，大三）说：“我认为绝大多数人，尤其是文科生，对AI的看法肯定是负面的，首要担心的是AI会如何冲击职场，从而影响我们目前的工作情况。我觉得这个讲座帮我们摒除了一些负面的想象，也给了我们更具体的想象空间，去了解以及实践如何在职场上与AI共存。”

最后，中文系系主任康格温博士为三名优秀毕业生颁奖，活动以大合照结束。这次的分享，让中文系在读生更加了解在AI的盛行下，各类职场的发展与趋势，同时也缓解了许多学生对自己未来会不会被取代的焦虑。在AI越来越普及的今天，我们更需要学会判断哪些内容值得采用，以及如何表达。