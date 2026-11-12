我又开始捣鼓起我那背包了。

干湿分离，上沉下轻。一番收拾后，能支撑我在外半个月的全副身家，总算被塞进了包里。

AI告诉我，登山包的科学重量应是自身体重的十分之一，我用手掂量了一下，顿时面露难色。电子秤显示的数字是标准的两倍，看来这一次没办法“科学出行”。

什么科学不科学的抛诸脑后，我的理论是，独自出游靠的是一股脑的满腔热血，后是规划，再来的是出发前没来由的担忧。待这三阶段的情绪都经历一遍，才发现自己已经坐在飞机上了。

这趟飞机的终点是西班牙。

早前在日本熊野古道徒步时，听同行的小伙伴绘声绘色地分享他在西班牙朝圣之路的经历，我便将此行加入了愿望清单。但时间有限，我决定只走最后的120公里。我虽有徒步经验，但如此的里程和负重，对于我来说都是第一次。至于我克服挑战的方法，就是让身体知道谁才是真正的主人！（请不要轻易学习，此方法并不科学。）

跟朋友谈起这趟徒步，许多人第一反应都是宗教因素。但其实出发前我对其了解得不多，也并不是信徒。景色、美食与人文是促使我出发的主要原因，但徒步本身不需要任何的理由，行走的当下，感受会大于一切。临行前，我也看了别人的朝圣记录，他们最常被问到的问题是：为什么来走朝圣之路？

我的独游情感第三阶段在看多了此类攻略后如期而至，没来由的担忧：“如果我说没什么理由，只是为了风景美食美酒是否太肤浅了些？”

听着别人分享那些深刻的故事，我竟也开始替自己这趟尚未启程的徒步赋予一些原本不存在的意义，仿佛在做一道开卷作业，非得从别人的答案里找出自己的标准答案。

回想起来，情感三阶段的胡思乱想实在无厘头，带着答案走这段路或许是最不必要的准备，接纳未知往往才能带来崭新的自我。

于是我不再纠结，将未知与不安折叠，塞进背包。现实的重量瞬时将悬浮的想法稳稳地压回地面，缺乏锻炼的肩膀对于这陌生的重量发出酸痛的叫嚣。看来眼前除了人生哲学问题的思考，更迫在眉睫的是：

我要如何背着这包行李，走完接下来的120公里……

下回预告：

在欧洲青旅如何对抗床虱？

朝圣之路有走错的风险吗？

独行变成多人同行？