我从来没去过镇江，也没听说过这个地方。这次为了看一场演唱会，来到了这里。

很多年前，我有一个习惯，就是把愿望都写在纸上，仿佛只要写下来，未来就一定会有实现的一天。所以多年后，我都会尽量去实现当时自己许下的愿望，也算是兑现年少时的笃定。因此，我抓紧青春的尾巴，给了这趟飞行一个浪漫而理直气壮的理由。

旅程从新加坡开始，目的地是王源的巡回演唱会。一路上，我不断看到王源的设计的玩偶莱阳——一只太阳形象的狮子。在飞往南京的航班上，我发现了一只；在南京南站里，我瞥见了一群；在镇江的街头，我望到了一堆。方向感不太好的我，索性直接跟着她们走。粉丝之间互称同担，镇江南站人多，我一时叫不到车，只好和几位同担拼车。车上的女生得知我从新加坡飞来，送了我一枚绿色丝带做成的手工戒指。我惊喜地接过，连忙道谢。然后把戒指套在手上，看了好一会儿。素未谋面的人之间，原来也可以因为喜欢同一个人，而有这样自然的善意。

演唱会晚上7点开始，我和我的搭子傍晚5点多就到了场馆。内场宽阔，密密麻麻地挤满了小狮子，舞台和道具比想象中更壮观。粉丝们齐声喊着口号，声音如海浪般在场馆中翻涌着。匆匆找到位置坐下，我恍惚地意识到，多年来一直想见的人，终于要出现在眼前了。

灯光熄灭，手上的荧光棒亮了起来。我转头望向身后，整个场馆已经变成一片绿海。无数绿光在黑暗中闪烁着，就像夏夜成群飞舞的萤火虫。舞台上的升降台伴随着欢呼声缓缓升起，我也不自觉地挺直腰板，把手机的摄像倍数调到最高。欢呼声渐渐变成尖叫声，演出开始了。

两个半小时的演出中，最让我难忘的，是王源唱着《姑娘》走向延伸舞台的那一刻。那时，我们之间的距离大概只剩下三四十米。多年来喜欢的偶像，此刻就这样走入我的视野，朝着我所在的方向歌唱、挥手。风吹动他的头发和大衣，眼前的这一幕，和多年前我看过的视频画面渐渐重叠。我又想起自己在懵懂年纪写下的那句：“不知道什么时候才能见到你。”十年过去，那个不知何时才能实现的愿望，竟有了答案。

记得当年王源在一支出道形象片里说过：“18岁到28岁，和8岁到18岁，同样是十年，但是，我们的梦想，却比别人提早了十年。”我想，我就是从那个时候开始，欣赏这个一直追逐音乐梦想的少年，直到今天。

演唱会进行到后半场，突然下起了暴雨，镇江一下就像进了冬。同担们穿上雨衣，在雨里瑟瑟发抖。他们的三脚架和摄像设备都被雨打湿了，却没有停下拍摄，只是赶紧用塑料袋套住镜头。我也不断擦拭着手机屏幕，不管雨水模糊了镜头多少次，也想再多记录下这个瞬间。

一首首歌结束了，但雨丝毫没有停的意思。看着雨里精心打扮的同担们，捡起被雨打湿的彩带，认真地用纸巾拍干，再放在外套口袋里，一阵感动涌上心头。他们又是因为什么契机喜欢上了王源呢？也是为了实现年少的约定吗？

这场演唱会是王源的生日场。因为这场雨，原本安排的热气球升空演唱、花车和无人机表演都被取消了。王源看着台下淋着雨的大家唱起生日歌，在台上也流下了眼泪，一次次向四面八方鞠躬。我环顾四周，周围人的脸上早已分不清是雨水还是泪水。台上台下的我们，此刻都在为彼此动容。

演出随着王源唱起《骄傲》而进入尾声。他说：“希望我们永远都要对不完美的自己感到骄傲。”歌声结束，演出结束。大家陆续跑向场外，离开这场绿色的幻梦，重新回归到自己的现实生活中了。

散场后，由于场外人太多，再加上信号不好，我们都打不到车。风雨交加，许多没有带伞的粉丝只能躲在屋檐下。我撑着雨伞，在大雨里蹲了十多分钟，思索回酒店的办法。这时我发现了一位正在等着给共享电车换电的小哥。犹豫再三，我上前问他，能不能坐他的三轮车回酒店。没想到他居然答应了，还把车后装着的电池挪到一边，腾出位置让我们坐下。

在镇江短短的两天一夜，虽然大雨突至，凉意袭人，但因旅途中所遇到的人，心中所感却是格外温暖。在这座我未曾听说过的城市里，这趟原本只为一场演唱会而来的旅程，却收获了意料外的记忆。