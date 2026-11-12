夜色缓缓垂落，像一块厚重的幕布，笼罩着旷野。狼群的夜，方才开始。

狼群踏过满地枯枝败叶，爪掌碾过腐叶，沙沙轻响散在晚风里。它们穿过空旷原野，来到一座空无一人的简陋木屋前歇脚。

一只黑猫轻巧地跃上木屋门槛，尾巴轻轻扫过地面。它叫黑桃，是盘踞在此的流浪猫，独守这座荒芜小屋。它抬眼望向狼群，毫无惧色，仿佛遇见相识已久的老邻居，喵呜一声，便蜷回门槛沉沉睡去。

谁也想不到，眼下这份短暂的平和，不过是风暴来临前的假象。

林间骤然泛起骚动，跳动的火光在林木缝隙间忽明忽暗。狼王漆黑的瞳孔骤然收紧——是猎人。

危机迫在眉睫，狼王没有贸然迎敌。它转头朝身旁的狼后发出一声低沉短促的呜鸣，下达了第一道守护指令：把所有狼崽带走，藏进老树根的洞穴里。

狼后心领神会，立刻叼起年幼的狼崽，奔向森林深处的参天古木。古树根系盘错，泥土裂开一处幽深地穴，洞口被腐叶与粗大树根层层遮掩，极难被发现。狼后将一窝狼崽轻轻安置在洞穴之中，用落叶盖好洞口，便转身匆匆赶回战场支援狼王。

安置好后代，狼王昂起头颅，发出殊死一战的长嚎。狼群压低身躯匍匐潜行，猝不及防的枪声骤然划破黑夜。子弹穿透一头公狼的左胸，凄厉哀嚎响彻林间，那头公狼重重栽倒，温热的鲜血渗入泥土。

“打中了！”猎人兴奋的呼喊此起彼伏，满是毫不掩饰的得意。“夜里正是狼活动的时候，白天已经耗掉它们大半力气，今晚正好一网打尽。这批狼皮送出去，价钱不会低。”

狼王率领余下族狼拼死扑杀。獠牙撕裂空气，利爪刨开泥土，狼群以血肉之躯冲撞着火光与枪口。可血肉终究敌不过火药，数匹狼接连中弹倒地，暗红的鲜血浸透整片林地。

混战中，狼后中弹重重摔倒在地。狼王飞奔上前，想要将它拖到树影之下。狡猾的猎人悄悄绕至侧面，举枪瞄准狼王。千钧一发之际，狼后拼尽残存力气侧身挡护，子弹再次击穿它的躯体。狼后浑身剧烈抽搐，再也没了呼吸。

狼王发出撕心裂肺的长嚎，红着眼直面枪口。枪声接二连三炸开，族狼不断倒在血泊中。狼王身上添了数道深伤，皮毛被鲜血浸透。纵使拼尽全部力气搏杀，依旧挡不住火器的屠戮。它心知，倘若继续纠缠，树根洞穴里的幼狼也会暴露。

一声沉重号令落下，残存的寥寥数匹成年狼满心不甘，向着密林深处四散遁去。狼王回望遍地倒下的同伴，才忍痛转身，消失在沉沉黑暗中。

猎人并未深入密林追击。他们围拢过来，就地剥取狼皮，尚且带着温热血气的皮毛被胡乱摊放在泥地上。浓重的血腥味四下弥漫，黑压压的蝼蚁循着气味涌来，成群爬上狼皮，顺着皮毛褶皱缓缓蔓延。

林间晚风骤然潮湿闷重，远处滚雷隆隆作响。沉闷的引擎轰鸣由远及近，黑色越野车碾过碎石枯枝，停在林地边缘。豆大的雨点骤然砸落，滂沱大雨倾盆而下，惊雷在天际轰然炸响。

车门推开，魁梧保镖撑开巨大的黑伞。伞下黑衣男人缓步踏出，黑色皮风衣在雨夜泛着冷光，腕间金表被闪电短暂照亮，折射出刺目的金光。不远处，猎人肩上扛着尚有余烟的长枪；遍地狼尸浸在雨水与血水之中，整片林地被浸染成血色。黑猫黑桃被杀戮与雷雨吓得浑身发抖，远远缩在断木一旁，毛发湿透。

男人目光扫过成堆狼皮，嘴角勾起一抹极淡的笑意。尽管雨声吞没周遭嘈杂，他的声音却依然清晰地飘到猎人耳边：“这批货，又能赚上一笔。”

闪电隐去，雨夜渐渐归于平静。

第二天清晨，森林恢复沉静。雨已经停歇，薄雾轻轻笼罩林地。遍地狼骸静卧泥泞，血腥味混着雨后泥土的气息四处飘散。参天古树根部，落叶遮蔽的洞穴里，几双小小的耳朵轻轻颤动。满身泥土的幼狼怯生生地从盘错的树根缝隙爬出来，它们是这场浩劫仅存的火种。

远处传来细碎脚步声，几只带伤的成年狼穿过荒草，奔向这群懵懂的小生命。

金表的冷光，长枪的硝烟，血染的林地尽数沉淀在雾气之中。无人知晓下一场血洗何时降临，或许是黑衣人再度谋利的那一刻；也或许，幼狼能够赶在风暴重来之前平安长大。

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