适逢张爱玲诞辰106周年，新加坡国立大学新成立的学生社团——国大文屿文学社于10月14日举办首场线下迎新茶会，以张爱玲为主题，邀集文学爱好者共聚一堂，畅谈张氏作品历久弥新的文字魅力。茶会于国大理学院的研讨室举行，出席人数达30人。

尝云片糕听老歌重温张爱玲

为呼应张爱玲与母亲黄逸梵的颜色偏好，活动鼓励参与者以蓝绿色穿搭赴会，为茶会增添主题氛围。现场备有云片糕与夹心饼干，让学生们在谈论文学之余，重温作品中的饮食意象。云片糕出自散文《童言无忌》，是张爱玲小时候常常梦见的，“吃着吃着，薄薄的糕变成了纸，除了涩，还感到一种难堪的怅惘”。夹心饼干则源自《沉香屑·第二炉香》的描述：“秋天和冬天，空气脆而甜润，像夹心饼干。”

活动期间也播放了特别整理的与张爱玲相关的歌曲合集，其中包括陈淑桦的《滚滚红尘》，齐豫的《怨女》，葛兰的《六月新娘》等经典金曲。熟悉而哀婉的旋律在课室中回荡，为现场多添一层怀旧氛围，也让大家从音乐中联想起张爱玲的红尘往事。

此外，现场还设置了“张爱玲专书区”，展示张爱玲相关的绝版书籍，供参与者自由翻阅。

活动现场设置了张爱玲主题投票图与留言墙，供参与者分享个人看法与阅读感想。（梁菁芳摄）

深读畅聊出题考张迷

活动以本地作家、国大创意写作班执教老师随庭的《色，戒》小说解析视频揭开序幕。随庭结合电影片段与原著文字，深入分析麻将戏的布局、人物关系所暗示的权力层级，以及角色之间复杂的内心博弈。有的参与者甚至带了纸本小说到场，一边聆听，一边在书页上写下旁注。

随后，笔者分享了《联合早报》副刊高级资深记者林方伟与作家余云刊登于《上海文学》的研究文章，娓娓道来张爱玲母亲黄逸梵与南洋之间千丝万缕的渊源。在回溯这段鲜为人知的往事时，参与者也得以从母亲的生命经历中，重新理解张爱玲笔下的南洋书写。

活动的下半场为开放式的交流环节，参与者围坐畅谈任何与张爱玲相关的话题，从喜爱的作品、经典语录，到她笔下的人物、美食、影视改编以及人生经历等，皆不设限制。无论是资深“张迷”，还是初识其作品的读者，都能自在分享阅读心得，并从彼此的见解与推荐中，发现张爱玲作品的不同面貌。

茶会最后以精心设计的“张爱玲趣味知识问答”收尾。题目围绕作家的生平与作品展开，考验参与者对张爱玲的熟悉程度。学生们踊跃作答，现场气氛热烈。积分最高的参与者获颁“最资深张迷”称号，并获赠一本张爱玲主题日历作为奖励。

参与者获赠张爱玲主题周边，为这场文学聚会留下纪念。（梁菁芳摄）

中文系三年级本科生林轩民说，自己此前对张爱玲并不熟悉，这次活动让他进一步了解作家的创作心境与文学主张，也从同学的推荐中认识了更多张爱玲作品。他认为，本地较少有机会进行这类深入的文学交流，因此十分珍惜国大文屿提供的平台。

目前就读生物医学工程硕士课程的一年级学生郭思含说，这次交流让她看见张爱玲文学研究的不同切入角度。随庭的分享更让她留意到小说中一些此前未曾察觉的细节安排与伏笔。她希望本地能举办更多类似的小型文学聚会，也期待未来参与更多以不同作家及文学主题为核心的茶会。