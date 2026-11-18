时光如歌，青春远航。10月9日，安德逊实龙岗初级学院举办高二毕业欢送典礼。这次典礼以“航海”为主题，将两年初院求学岁月比作一场热烈而温柔的青春航程，欢送即将迈向人生新阶段的高二学生。全校师生与家长齐聚礼堂，共同见证学生为这段航程画上句号，整装待发，奔赴崭新征程。

典礼一开始，院长王有成登台致辞。他以“航海旅程”为喻，细数学生们两年求学路上的成长与蜕变。他谈到，初院生涯是青春岁月里极其珍贵的一场远航；课堂上的深耕，考试中的磨砺，团队间的协作，皆是成长路上的风浪与星光。求学途中难免迷茫困惑，但每一次的坚持与突破，都是对自我底气的沉淀。面对A水准考试与人生选择，院长寄语全体毕业生常怀勇气与感恩，坚守初心与热忱，在人生航程中笃定前行。

致辞结束后，现场播放了利用人工智能专为本届毕业生创作的歌曲“One Family, One Future”。在悠扬的旋律中，大家回顾了两载校园的成长历程，鼓舞着大家全力以赴备战A水准考试，时刻铭记“求学、服务——不只为我自己”的校训。

第八届学生会主席洪煜衡上台致辞，勉励同学常怀“饮水思源”之心，铭记母校培育与师长教诲。（安德逊实龙岗初院提供）

随着歌声落下，典礼进入庄重的表彰环节。学校为高二年级品学兼优、贡献卓越的学生颁发奖项，嘉奖他们过去两年的不懈付出。台下掌声雷动，既是对获奖学生的真挚祝贺，也激励着在场全体学生继续奋勇拼搏。

巧借《奥德赛》提醒应试细节

典礼尾声，迎来了备受学生们期待的压轴环节——各科教师带来的创意短片，将全场气氛推向最高潮。

其中，理解与写作（General Paper）科老师别出心裁，借鉴热门影片《奥德赛》（The Odyssey）的创意，在趣味演绎中巧妙融入科目答题要点，以生动新颖的方式提醒学生们注意应试细节；数学老师则紧跟潮流，带来笑点满满的特色表演，趣味还原了网络热梗“闪身步”“狗熊哆嗦毛”等桥段，活泼诙谐，引得全场欢声笑语不断。

获颁卓越贡献奖的学生欢聚台上，以充满活力的姿势定格属于他们的荣耀时刻。（安德逊实龙岗初院提供）

参与策划本次活动的教师谢昭善说：“同学们对这些视频感到惊喜，因为他们从未见过老师们如此可爱的一面。老师们在繁忙工作之余紧跟潮流，以诙谐又暖心的方式学习并演绎这些内容。我们希望借此向同学们传达：即便身兼多项繁重工作，我们依然愿意为每一位学生倾尽全力。也期盼同学们能从中获得启发，将认真倾力的态度融入未来的学习与生活中，在今后肩负的每一项任务中，同样全力以赴。”

家长亲临现场出席典礼，并与学校教职员合影留念。（安德逊实龙岗初院提供）

典礼结束后，家长支援会委员罗美樱深受触动。她由衷感谢全体教师的用心付出，同时回顾起孩子们这两年的成长，欣喜地看见学生越发懂得团结协作、彼此扶持。她也向全体毕业生送上殷切期许与美好祝愿，期盼同学们带着这份成长所得，勇敢迎接前路考验，不负美好时光。