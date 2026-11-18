“老师您看看，我儿子的华文还有得救吗？”

茶几上叠着一沓华文试卷，其中几份被摊开，考卷上鲜红的勾、叉、圈赫然在目。

陈慧珍取了手头最靠前的卷子，只见第一页便有三处错别字。她往后翻了两页，眉头不由得轻轻一蹙。作文不过短短一段，半篇却布满了红笔批改的痕迹，连“的、得、地”也分不清。

“孩子的基础是稍微弱了一点。成绩还是有得救的，不过得看他肯不肯学了。”

她把镜框扶正，看了那孩子一眼。只见他半躺在沙发上，把头枕在母亲的手臂上，小猫一样慵懒地拨弄着她半鬈的长发。

“我这孩子，什么都好，就是比较机灵好动。有些小聪明，但是在学习上又不肯认真。”

慧珍的嘴角略微地扬了一下，转瞬即逝。她继续翻了几页卷子，刻意不与母亲对视。

“这个年纪的孩子，倒也不稀奇。 只要把在家里的聪明带到考场就行。”

母亲的嘴巴咧得更大了，唇上那涂抹不均的鲜红胭脂近看着实有些吓人。虽然笑着，目光却不安分地在客厅里四下游移，像机场安检员一样熟练而审慎地把厅内的陈设都打量了一遍。只见书架上齐整地摆着《鲁迅文集》《红楼梦》《唐诗三百首》等文学典籍，上方的墙面裱着陈慧珍的硕士文凭、教育证书……那林林总总的一切仿佛带着一种官方认证的抚慰，使她不由得舒了一口气。

“您家里的书还真多。”母亲摩挲着指间一枚硕大的金戒指，终于正视眼前的教师。

慧珍笑了笑，不语。

“您教华文几年了？”

“十多年了。”

“那很好，我们就是希望找一位有经验的老师。”

这时屋外传来了一阵啪嗒啪嗒的脚步声，一名少年推门而入。只见他穿着一件宽大得过分的印花上衣，衬着瘦长的身条，给人一种“衣服穿人”的观感。那头金黄色的长发与耳垂上的银耳钉，在客厅的灯光下显得格外惹眼。手臂上几道墨色蜿蜒的文身，若隐若现地从袖口底下露出来，与客厅的中式雅致显得格格不入。

他在门边踢掉拖鞋，拖着半脱的袜子，连招呼都懒得打，便径直地走向房间，“啪！” 的一声把门关上了。

“老师，他是不是YP*？”

原本默不作声的儿子忽然坐直了身子，一双眼睛亮得出奇，直勾勾地盯视着慧珍。

母亲脸上的笑意凝了一凝，一双涂着暗红蔻丹的手指在手包带上痉挛似的紧了又缩，缩了又紧。过了一会儿，才又想起什么，赶忙把裙摆抚平，端然坐直，伸手往儿子的手臂上掐了一把。

“你怎么讲话的？没礼貌！”

她眼波一转，顷刻间换上一副恳切的神态，双手攥住慧珍的手，赔笑道：“哎呀，小孩子不懂事，老师您别介意。”

慧珍礼貌地摇了摇头，笑容依旧。

“没事。小孩子嘛，童言无忌。”

母亲顺势转了话锋。

“您的儿子吗？现在工作了？”

“是，他还在念书呢。”

“啊，念的是什么呢？”

慧珍踟蹰了一下。

“技术方面的。”

“哦，ITE？”

茶杯刚碰到唇边，慧珍的手忽然微微一颤。她忙不迭地将杯子搁回桌上。

“差不多吧。”

她僵笑着，不急不缓地执起茶壶，继续为两人续水。

“现在年轻人嘛，都比较有个性。我们做父母的，也不能管得太多。”

“那也是。不过现在赶上AI的时代，学点技术终归是吃香的。”

两人相视一笑，仿佛刚才什么也没有发生。母亲把新添的茶水一口饮尽，将手包提到膝上。

“我们先走了，儿子待会儿还有活动呢。”

她旋即站起身，护卫似的将孩子揽到身边，领着他走向门口。慧珍赶忙上前，为两人开了门。

这时空气中不知从何处飘来了一股刺鼻的香烟味，有些呛人，母亲忍不住打了个喷嚏。她随即打开手包，迅捷而不失优雅地取出方帕，盖住鼻头。

“您家里有人抽烟？”

慧珍下意识地把近旁的矿泉水递给母亲，一边笑言：“真不好意思，那烟味，想是从隔壁邻居那里来的。”

母亲接过水瓶，很快地把高跟鞋穿好，踏了出去。

“陈老师，今天真是打扰您了。我们回去商量一下，毕竟孩子补习也要看缘分。”

“当然，缘分最重要。”

“——只是说，我们最重视的，还是孩子的家庭教育。”

房里忽然传来了几声咳嗽，一阵紧似一阵。

不等慧珍回应，母子俩的身影早已消失在门外。

“老婆，好老婆！烟包放在哪里？顺便给我拿一包来！“

慧珍闭上双眼，没有应声。

“老婆？听见没有？”

她终于睁开眼，裙角上一块棕黑色的烟渍毫不客气地闯入眼帘。想必是刚才坐沙发沾时的，可她懒得擦拭。

有些大人任性起来，可是比孩子还要难教的了。

*YP是Young Punk，是近年来新加坡年轻人和网络社交媒体上流行的一个俚语，指的是一类具有叛逆、不守规矩或流氓气质的年轻小混混。