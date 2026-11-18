6月。正午。

“好烫。”他的肌肤在咆哮。

灿灿的太阳下，他的眼睛被照得睁不开，只觉得眼前发白。从沥青马路上蒸腾出的热气不断地向上悬浮、缭绕、包围。没有风，云也凝固了。周围寂静无声，连蝉鸣都听不见，大概这世界上的所有生灵都被热得躲了起来。只有他，他必须得努力蹬上那个坡，那是他回家的必经之路。就差一点，他就能到达那个地方，尽享浮瓜沉李之乐。

可就在那一刻，这坡好像变得永无止境，像跑步机一样，与他形成了一种微妙的恒定。这样下去可不行，胜利就在眼前啊！他不得不催促自己的那双腿：“快蹬啊！”于是，他的双腿便更加使劲、更加卖力地工作。

但问题不出在那双腿上，而在那辆脚踏车。那辆脚踏车不听话，无论怎么蹬，它都无法向前挪动分毫。可他似乎毫无察觉，只是不停地蹬着，蹬到他脚下的影子都渐渐变长，蹬到连路边的树叶都开始沙沙作响。他身上那件被水洗得褪色的衬衫再次被汗水浸湿，贴在皮肤上，引起阵阵瘙痒。“不行了。”他听到耳边响起一个飘忽的声音，也许是时候休息一下了。这样想着，他缓缓闭上了双眼。

几秒的绝对静止后，脚踏车开始不可遏制地向下滑去。原本沉闷的风声越来越大，他的视野收缩成了一个和他瞳孔一样大的圆。他的意识在烈日下终究是融化了，一滴一滴地，渗入脚踏车的缝隙里。

咔嗒，咔嗒，咔嗒……生锈的链条越转越快：时间、地点、人……一切都在倒带。他感到自己宛若落入凡尘的云，随着那两个滚动的轮胎，萦绕、流淌在扭曲的地表。那天上的云想必是被太阳烤融了，才掉下来裹挟着他。他也已经彻底放弃了，干脆与那绵软无力的东西混为一体，徒然游走在这个城市里。

脚踏车仍在倒退，浮游中，他正用灵魂审视着万物。他的思绪退化成一圈摇曳的烛火，映照着那一个个沿途掠过的剪影。曾经住过的公寓，以前每周去上补习班的车站，吃过饭的食阁……一切都和以前一样，什么都没有变。恍惚间，那些早已被尘封的记忆就这样被一股脑儿撞了回来。这些场景是他的过往，又或者，那些过去的剪影，正在与此时重叠。

他的心本是块顽石，但此刻却无端地发了霉。他不禁回想起自己在这个小城的一生。这片土地太小了，小到他的记忆不得不被压缩、折叠，和每日运行的地铁轨道一样不断交叉。可即便在这样小的地方，他依旧是蝼蚁，沿着狭窄的轨迹，周而复始。他不清楚自己究竟是宇宙这座庞大精密仪器中的微小齿轮，还是单纯地在这无聊的日子里碌碌无为。

阳光下的万物折射出七彩斑斓的光，好像他小时候洗澡时吹的泡泡，被小心翼翼地捧在手心里。如果不小心破了，他就嘲笑那脆弱的泡沫。可现在，那些被他呵护着的事物逐渐被瓦解，化为了泡影，一点都没有剩下。原来过去都是假的。无论是甜是涩，在强光下，半点痕迹都没留下。

“路过一切吧。”耳边的声音再次响起。

然后，他的双腿再次动了起来。那灼烧的热气从地面扎进脚底，如同微弱而酥麻的电流，顺着神经一路向上啃噬。他再次感受到了自己那滚烫的血液和膨胀的骨肉。他为宇宙倾注的能量化作了地球上的烙印，宇宙被他踩在了脚下，任他独自践踏。

那个正午，世界在倒退，他只是在那灿灿的太阳下奔跑着，前进着。