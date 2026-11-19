小时候，总觉得长大是一件很遥远的事。

那时候的我们，总盼望着快点长大。盼望不用再被大人管束，盼望能够自己决定放学后去哪里，盼望有一天可以自由地做想做的事。我们以为，长大以后，世界就会变得宽阔，所有想要的东西也会如愿以偿。

只是，后来才发现，长大并没有想象中那么简单。

小时候的快乐很容易。一颗糖，一场游戏，一份期待已久的礼物，甚至只是放学路上和朋友多走一段路，都足以让一天变得特别。那时候，我们对世界充满好奇，总喜欢追问为什么，也总相信每一个问题都会有答案。下雨天可以踩水坑，放学后可以在操场上多逗留一会儿，回家后还会兴致勃勃地分享当天发生的小事。那些看似微不足道的瞬间，后来却成了记忆里最柔软的部分。

我们不太懂得什么是烦恼，也不需要为明天担心太多。难过的时候可以哭，开心的时候可以笑，表达情绪从来不需要经过太多思考。那时的我们，拥有很多时间，却总觉得时间过得太慢。

不知从什么时候开始，日子渐渐有了不同的模样。书包里的课本变厚了，肩上的责任变多了，曾经无忧无虑的笑声，也慢慢被生活里的各种声音取代。我们开始在意成绩、未来，以及别人的眼光，也学会了把一些情绪藏起来。小时候期待的自由，长大后却变成了需要努力争取的东西。

原来，长大并不是某一天突然发生的事情，而是在无数个平凡的日子里，慢慢与过去的自己告别。

11月20日，是世界儿童日。这一天提醒着我们关注儿童的成长、教育、安全与权益。对于孩子而言，童年不应该只是等待长大的过程，更应该是一段能够安心探索、自由表达和快乐生活的时光。

然而，并不是每个孩子都拥有相同的童年。有人能够在父母的陪伴下无忧无虑地成长，有人却必须过早面对生活的压力；有人拥有丰富的学习资源，有人却连接受教育的机会都难以获得。我们习惯把童年想象成一段充满欢笑的岁月，却容易忘记，在世界的某些角落，仍有孩子为了维持基本的生活而努力。

每个孩子都享有受保护的权利，也值得被认真倾听。他们或许年纪尚小，想法未必成熟，但这不代表他们的感受不重要。大人眼中的小事，可能是孩子心里很重要的事；一句不经意的责备，也可能成为他们长久放不下的心结。比起一味要求孩子变得懂事，或许更重要的是，让他们知道，即使犯错、害怕或感到无助，也依然有人愿意理解他们。

我们常常告诉孩子要快快长大，却忘了成长本来就不应该是一场竞赛。

每个孩子都有自己的步伐。有人早早找到了喜欢的事情，有人需要更多时间认识自己；有人擅长表达，有人习惯安静地观察世界。成长不应该只有一种标准，更不应该被成绩、比较和他人的期待所定义。比起急着把孩子塑造成大人眼中理想的模样，或许我们更应该给他们一点时间，让他们慢慢成为自己。

世界儿童日，不只是属于孩子的日子，也是值得每一个曾经是孩子的大人停下脚步的日子。它让我们重新思考，究竟应该为下一代留下一个怎样的世界。一个能够容纳不同声音、尊重不同梦想，也允许孩子犯错和重新开始的世界，或许才是童年最需要的礼物。

因为我们心里都曾经有过一个小小的自己。那个相信童话、期待明天、对世界充满好奇的自己，或许没有真正离开，只是被我们放在了记忆深处。

后来，我们都长大了。

但愿每一个正在长大的孩子，都不必急着告别童年；也愿每一个已经长大的人，在忙着承担大人的责任时，依然保留一点当初的天真。

毕竟，童年只有一次，而每一个孩子的童年，都值得被珍惜、被好好对待。

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