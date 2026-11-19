寻猫侦探社 · 档案二

姓名：感情

特征：一份牵挂，连着众人

走失过程：人心隔肚皮

联系方式：伸出一只手，接住一个人

酬谢：手里的余温，黑夜里的一点火光

我是四维空间的一种生物，本形是一条线。从我能记事起，我就一直跟着一个三维空间的主人。

途中，我也遇到了许多同类。有些离我太远了，看都看不清。有些看得见，却碰不着。

离得近些的，有的陪了我很久。有的陪了我一会儿，就走向了天涯的另一端。还有些，走得更远，去了另一个世界，再也没回来过。

别的同类，线又粗又实。遇上也好、陪伴也罢，靠近的时候，亮得像一场人间的“烟花”。我呢，线绝对是细的，甚至微弱到只剩虚影。我这里可是一直都没亮过。

只是，跟了主人这么久，我好像也有点明白了。

他的世界资源有限，竞争成了逃不掉的现实。他从小就察觉到了，最信任的人往往能在人最不设防的时候，给人最致命的一击。交出去的心，反倒成了一种隐患。在这样的世界里，在感情上投入过多好像本身就是错的。

从此，他开始把自己一层层裹起来，一心只爱那些深爱着他的人。有同类靠近的时候，他总会让我多长几条分支，提前设想各种危害及其应对方案。用他们的语言说，就是“留点心眼”。我的能量，就是这么一点点被消耗的。

有些同类带给主人的可不是温暖，是烂在心里的刺。只不过后来，主人还是慢慢放下了。别人提起时，他还是能轻描淡写地将那些过往带过。到头来，他也是学会了接受：这世界本来就不欠他什么。

对主人来说，感情时而重要，时而又虚无缥缈。孤独似乎并不好受，但为了不受伤、让失望好承受一点，他主动选择对感情不抱有任何期待。

或许我的主人还没发现，人就是各种线牵扯的结果。只要还在人间，我就躲不开与别的线相遇、交缠。

日子久了，食物会过期，会变质。感情也一样。

当同类彻底离我远去时，这段交集也算到了尽头。有些线走之前还会再绕几下才断开，有些却是自己慢慢松开的。有些会突然断掉，还有些虽然没断，却越来越淡，不细看还真难发现它还存在着。

尽管主人一直都在评估一段感情的风险，他还是心向善良。面对他人时，他还是愿意伸出援手，尽量让自己笑起来。看着别人快乐，他心里的缺口似乎也悄悄地被填上了。一份递出去的礼物，一点善举，一双愿意倾听的耳朵，一次主动站出来的勇气。在许多人眼里，他或许真的微不足道。可那又如何？我就在一旁看着他，再朝别的线靠过去，绕几下。

原来我也能这么亮。

人们有许多理由行恶，却总是找不出一个确切的理由对人好。恰是如此，认可与关怀才那么难得，也比贬低与压迫走得更远，成为了多少人身处低谷时的一点火引子。人心并不瞎，被真正爱过的人会记得的。哪怕人最擅长遗忘，那点温暖也足以在心里残留好一阵子。

我的主人喜欢去海边。他说在那里，他的心会变得无比平静。海风吹来的那一刻，似乎所有的顾虑都能随风散去，随之抚平我身上的各种分叉。

他还是个孩子时，总爱问天空的尽头在哪里，大地的尽头呢？

“天宽地阔，我们的眼睛看不到尽头，所以我们希望天长地久。”

可只有我知道，爱已经比人的意识先一步到达了那所谓永恒的终点。