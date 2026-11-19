我最初的流浪，从妈妈远走他乡开始。妈妈从福州到新加坡工作，独留我和外婆生活。彼时外婆正值壮年，作为福州地头蛇，成天走街串巷，我随着外婆在福州城里流浪。第二次，是离开外婆家，到妈妈朋友家里借住，与毫无血缘关系的大人以及一头大型贵宾犬一同生活。第三次，我也漂洋过海，来到妈妈流浪的地方，一切从头来过。在新加坡上的六年小学里，我平均每年都在搬家，从这间出租屋搬到另一间。

住所的不稳定，使我自小就不知不觉地被动学会了断舍离，因为“搬家的时候都是负担”。我们总在为随时离开做好准备。尽量不买大件物品，不买不实用的东西，不买不必要的东西。最初我还是什么都想要的孩子，后来一辆辆罗厘运走我们用被单包裹起来的床上用品和衣物，以及那些算不上多的必需品。我的一段人生被留在某个房间，然后看着我的未来在罗厘的敞篷后座上开往那个未来。我成长中太多珍贵的纪念品，都在每次转场中被舍弃，我的记忆也随着那些物件的遗失而走丢了。

所以我注定无法成为极繁主义的人。搬入十四号房的过程，几乎不费吹灰之力。所有最基础的生活用品到位后，任何能够提高幸福感或装饰房间的物品，我统统放弃。我太清楚，从搬进这间房的那天开始，我们的分别也进入了倒数计时。

我常跟其他住宿舍的朋友闲聊，或是去她们宿舍里一探究竟。走进他人精心布置的空间是很神奇的，感觉是不小心窥见了这个人的心。这些住在不同宿舍的朋友，有的摆满了瓶瓶罐罐，自己煮饭做菜；有的自行购入电脑椅、枕头靠背、空气净化器；有的书桌前的面板上贴满了人生四格照片和课表；还有的拥有一橱柜的零食饮品，疑似开起了小卖铺。我每次都会说，与她们比起来，我简直是在“荒岛求生”，活得堪比流浪者。可我喜欢看到认真经营自己生活、认真过好每一天的人。这类人的存在，让我确信这个世界值得认真对待，个人的生活值得认真经营。

每次打开十四号房的门，我仿佛找到一个暂时歇脚的地方，一间功能性的房间。我在房间里活着，与生活关系不大。也是在这个时候，我意识到，自己一直都只是在活着，经营一个自己的空间的能力，随着漂泊的生活被磨灭。我知道自己不会在这里停留太久，我终要离开。所以何必费心去规划装饰，只为离开时徒增负担？这也塑造了我无法与人深交的性格。如同一间房间一样，只陪我度过须臾人生，人也是一样的。我渴望，却不相信人与人之间存在某种永恒的可能性。从我们相识的那一刻开始，离别就成为我们必然面对的结局。

我从前是多么不信邪的人。妈妈离开福州回新加坡工作的时候，我每次都哭得用力，紧紧抱住她。那时候我以为，分别是足够用力就可以避免的。小时候的我，对于友情也是这般。我以为全心投入、毫无保留，就可以独占一个人生命中朋友的位置。现在看来，孩子的天真怎么会这么自私。

我才终于明白，学会松开手远比学会握紧要难。婴儿的成长期，抓握能力是极其重要的，这是一项需要学习的能力。抓握的最初只是器物，随着年岁增长，人的欲望加剧，想要握住的东西越来越多。

学会放手，其他人就无法占据我太多的生命。我们之间不再像喷发的火山那样热烈，也不再灼伤彼此。我们是长江与黄河，终究各自奔腾。我回归原本的生活，一个人吃饭、看电影，以及即将踏上的第一次独自旅行。（或许在写下一篇专栏的时候，我正在一个人旅行。）不担心失去谁，失去哪个房间，失去哪张照片、哪件物品，甚至不担心失去自我。相信我不曾拥有，失去便如此坦然。

这个故事并不坦诚，我总是没有自己说的那般洒脱。但是没有关系，fake it till you make it 好了。