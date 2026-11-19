但是，聪明的，你告诉我，我们的日子为什么一去不复返呢？——朱自清《匆匆》

如果要为这四年找一样共同的东西，大概是雨。它总是不请自来，却又好像每一次，都恰好落在了某个我该记住的时刻里。

中一那年，天还没亮透，我们便一排排按班级坐进了硕大的礼堂。我紧紧拽着书包垂落的带子，像攥住自己七上八下的心情。那是迎新营的第一天，当晚，我们要在学校过夜。夜里，一顶顶黄色的帐篷把整个操场铺满。我们按学号分帐篷睡下，大多数人是第一次离开父母过夜，陌生的黑暗里，气压低得仿佛有千斤重。没想到，那一夜竟下起了雨。大家从睡梦中惊醒，抱着背包从帐篷里“落荒而逃”，跑向有遮挡的地方，狼狈又好笑。三天后，我们排着队，让班主任一一为我们别上校徽，手搭着身旁人的肩膀，唱起那一届的届歌（Batch Song）和校歌。那一刻，我第一次觉得，自己真正属于这里了。

中二开学前，又是一场需要夜宿的露营活动。我们徒步去碧山—宏茂桥公园，又去圣淘沙划皮划艇。三天两夜的活动中，有一晚的雨比中一那次更大，帐篷甚至被风吹塌了。我们又一次从睡梦中惊醒，抱着背包躲到了有遮蔽的地方。但这一次，因为大家更熟络了，反倒挤在屋檐下，从凌晨3点聊到清晨6点，雨越下越大，我们却越聊越起劲，连困意都被吹散了。原来同样的狼狈，身边多了熟悉的人，就没那么可怕了。

中三，我们全体要到乌敏岛参加五天四夜的外展训练营。出发前，我几乎是抗拒的，听说那片营区设施简陋，我甚至偷偷盼着自己生一场大病，好逃过这一趟。可真正到了那里，新认识的朋友反倒让整段经历变得格外难忘。我们从高处索降而下，这对恐高的我来说，几乎是一次赴死般的体验。随后又一起徒步几十公里，在荒野里搭帐篷、去树林里解决如厕的问题。所幸几天里天气都还给面子，直到回到大本营的最后一夜，天终究不作美，瓢泼大雨说下就下。我睡在帐篷最边上，垫子也没铺好，雨水便一点点把我浸湿。可那一夜，大家还是累得倒头就睡。原来疲惫可以战胜恐惧，也可以战胜狼狈。

中四这一年，学业忙碌，学校没怎么安排露营，能记住的事似乎也变少了。仿佛真的应了那句话，拥有着青春的人，常常来不及去感受青春本身。倒是那一幕，我至今难忘：那天上课时前一秒还晴空万里，下一秒便乌云压顶，雷声轰鸣，大雨说下就下。窗外风雨交加，教室里的我们却笑着对视。那一刻像世界末日，却也成了只属于我们的一个瞬间。

我不想承认，可四年的求学时光终究要走到尾声了。我曾希望，毕业那天能伴着黄昏离校。如果那天也下雨，就让它下得猛烈些吧，只求那些落下的水滴，不是谁悄悄流下的眼泪。

回头看，这一路的雨，好像陪着我走过了不同的自己：中一那年，我在雨里害怕、想家；中二那年，我在雨里因为朋友而安心；中三那年，我在雨里学会了即使狼狈也可以坦然；中四这年，我甚至能在暴雨中，笑着看向身边人。雨年年都下，可惜新加坡从来没有真正的四季，没有春去秋来的轮回。每一场雨，落下便是落下了，再不会以同样的方式重来一次。我的青春，大概也是这样，没有第二次可以重新经历的机会。

往前看，是一段还没走完的路。

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