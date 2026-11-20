立化中学高一学生周子筠（17岁）是通过学校的生态可持续领导学院（The Eco-Sustainability Leadership Academy，简称TESLA），第一次看到了新加坡生物多样性竞赛（Singapore Biodiversity Race）的招募信息。彼时她正沉浸于自然摄影，心底本就热爱周遭的野生动植物，于是邀请同校的李登登与王紫霖组队，共同组成“DJUNGELSKOG”团队，一起参加这场竞赛，并夺得青年组冠军。对周子筠而言，参赛不是一场刻意的挑战，而是热爱自然之后顺理成章的选择。

在被问到参赛感受时周子筠说：“这和我们平日的状态并无两样：在公园漫步，留心记录那些容易被忽略的生命与斑斓。”

自然第一比赛第二

这场赛事于2026年8月22日举行，由圣淘沙发展局主办、新加坡自然协会（Nature Society Singapore，简称NSS）承办。参赛者需要在限定时间内寻找目标物种，拍摄照片并将观测记录上传至iNaturalist平台。本届赛事一共收集1167笔观测记录，涵盖175种鸟类、蝴蝶与哺乳类动物，当中包含大嘴鹭、马来西亚鸻、江獭等本地受威胁物种。竞赛也是“人人都是自然观察者”（Every Singaporean a Naturalist，简称ESN）计划的一环，该计划自2018年推出以来，已有约4560名学生参与相关保育活动。

新加坡自然协会教育经理宋美仪受访时说，此次竞赛的意义不在于竞技，而是为参与者提供亲近自然的机会，发掘新加坡丰富的生物多样性，加深大家对本土自然遗产的珍视。他们希望通过鼓励参赛者走进自然区域，让生物多样性知识变得通俗易懂 ，促使更多人主动关注新加坡的生物多样性及其保育工作 。

三种关注一份自然关怀

虽然身处同队，三位青年在日常生活中关注的，却是不同的生态难题。

李登登（18岁，高二）一直喜爱动植物，因此格外关注全球生物多样性流失危机。全球暖化、工业化和各类人类活动持续挤压野生动物的生存空间，北白犀、白鱀豚的消失，让他倍感惋惜。由于前人造成的伤害，后代可能只能依靠屏幕与标本认识这些生灵，这在他看来是一件憾事。他相信地球的未来掌握在年轻人手中，保育是所有人共同的责任，点滴行动汇聚在一起，就能为下一代留住更健康的自然环境。

王紫霖（18岁，高二）则因萌生的观鸟爱好加入队伍，目光聚焦在新加坡的飞鸟困境上。他持续追踪马裕树林（Maju Forest）和吉门营房（Gillman Barracks）、“西部岛屿”等本地生态议题，日常也会留意自己的行为给环境带来的影响。他提到，曾在中央商业区成功孵化的游隼幼鸟，最终却疑因撞上玻璃幕墙身亡；如果建筑玻璃贴上防撞贴纸，悲剧或许可以避免。

全球黄冠鹎成熟个体仅剩600至1700只，其中新加坡的森林栖息着约200到500只，是这个物种重要的庇护地。在他眼中，人类本身就是生态网络的一部分；他也希望弟弟妹妹未来可以亲眼看见飞鸟舒展羽翼，而不是只能隔着博物馆玻璃凝望冰冷的标本。

不同于两位好友，周子筠的关注点落在了公民科学与公众倡议上。新加坡土地与自然资源有限，绿地格外珍贵。她认为，本地民众应当主动探讨如何守护生态空间，关注各项开发计划背后的生态代价。她会跟进全球气候动态、签署环保请愿书、参与气候集会，同时调整自身生活习惯，降低环境足迹；也持续在平台上追踪濒危物种和入侵物种。 她以仄爪哇湿地为例，阐释个体发声的力量：这片湿地原本在2001年面临填海，正是公众、自然团体与科研人员通过签署请愿书、致函媒体与政府部门等积极方式，才保住了这片脆弱的生态。

思考可以持续付出什么

在周子筠看来，保育不必等待宏大项目。打开iNaturalist或Seek手机App，拍下一只昆虫，或录下一声鸟鸣，门槛并不高。这些普通人提交的观测记录，可以协助科研人员追踪物种分布、行为与栖息地变化，支撑生态监测；众人持续观察，甚至还有机会发现新物种。

拿下青年组冠军，并不是“DJUNGELSKOG”团队此行最重要的收获。这场比赛，让三名青年重新打量这座密集城市缝隙里的自然，认真思考自己可以持续付出什么。

从单纯的兴趣起步，到主动观察、记录、为生态议题发声，一张照片、一笔观测记录看似微不足道，但这群年轻的自然记录者相信，每一次驻足看见，都自有它的价值。