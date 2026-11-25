明在后台焦急地踱步。谁也没想到一个公司刚倒闭的人会在这样一个答题节目上闯进最后一关。他离500万大奖只差最后一个环节。另一名选手站在不远处，灯光模糊了她的面容，明只听见她在打电话。

“嗯，500万，这样就够了。”

“来，过来一下！”一阵呼喊打断了他的思绪，工作人员朝他们招了招手，“马上登台了，过来准备。”

远处的女孩也走了过来。

工作人员讲着流程和上台的注意事项。明早已听不进去了。眼前的女孩和记忆里的样子重叠在了一起。呆愣间，他喊出了她的名字。

“晓。”

低着头的女孩这才抬头。视线相撞的那一刻，她眼里映出了那天下午的情景。毕业前的下午。

晓坐在台阶上。明走了过来，与她并排坐下。这次，晓没有避开。

“毕业后打算干嘛？”晓问。

“可以的话，我想创业。你呢？”明答。

“你不适合开公司的，”晓继续说道，“我还得照顾我妈，得赶紧找份工作了。”

明偏头望向晓。微风梳理着女孩未经打理的长发，她面无表情地望向远方。晓总看着远方，偶尔也看看他。目光偶然地相撞，总让他觉得自己离晓无比遥远。她的脸上总挂着不属于这个年纪的疲态。明看不懂，也无从问起。

“明。”熟悉的呼唤将他拉回了现实。五年的时间，没有在晓的声音和容貌上留下一点痕迹，她的一切都与最初相识的那天如出一辙。

那天，阶梯教室里，明正在课堂上昏昏欲睡。直到被老师叫起来，他才不情愿地挠了挠头发。慌乱的窘态惹得教室里的同学哄堂大笑。

是因为她没随着大家一起笑吗？还是前排同学的座位刚好为他的视线让出了一条通道？总之，在人群里，他精准地看见了离他四排远的晓。那是一个奇妙且永远都难以被复刻的瞬间。多年后，明仍琢磨不透那是什么样的心情。自那之后，他抓住一切机会与晓相识。他们的关系进展得意外地顺利，以至于明还没习惯晓的存在，便成了朋友。

不久后，明挑了个好日子跟晓坦白了心意。

“你觉得什么是真心？”晓问道。

“就是好好地对一个人吧。”

晓摇了摇头。

“果然还是做朋友吧。”说完，晓头也没回地离开了。被拒绝的明在很长一段时间里故意躲着晓。直到毕业典礼的那天下午，他们才再次见面。

“让我们有请进入最后一轮的两位选手！”主持人热情的声音回荡在舞台上。介绍了明和晓后，主持人开始解释规则。

“这最后一道关卡，你们只需要回答一个问题！那就是……‘分’！还是‘偷’！”

“你们会分别进入面前的隔间，隔间里有两个按钮。红色代表‘偷’，蓝色代表‘分’。如果一个人选择‘分’，而另一个人却选‘偷’，那选‘偷’的选手将会获得全额奖金。但是如果你们都选‘偷’，那么你们将一分钱也得不到。不过你们当然可以选择平分。只不过……”

主持人眼珠子转了转，扫过明和晓。

“如果你们都选择平分，那么奖金总额会减半。扣除的这一半会捐给中山儿童福利院，你们只能平分剩下的250万。”

“好，那么现在开始，有请两位选手进入隔间做出你们的选择。”工作人员引导着他们走向各自的隔间。

进隔间前，晓低声问道：“你觉得什么是真心？”

明没有回答。晓也没再追问下去。他们同时走入隔间。明看着面前一红一蓝的按钮。两个按钮颜色迥异，却又彼此近在咫尺，让人感觉一不小心就会按错。他又想起了晓的问题。什么是真心？答案就在按钮之间。

“两位选手已经做出了自己的选择！他们究竟能不能拿到奖金呢？我们马上揭晓！他们的选择是……”

距离那场比赛已经过了大概30年。五十几岁的明已经有了自己的家庭。这天，他正带着儿子整理老房子里的旧物件。

“爸爸，这是什么？”儿子翻出个破旧的笔记本。虽过去多年，明仍然记得这是晓送给他的。晓……是个很久远的名字了。比赛之后，他便再也没见过晓了。

明翻阅着每一页，泛黄的纸张上字迹依然清晰，都是些课堂笔记。不经意间，明翻开了此前从未翻到过的最后一页。那页的边角，写着一句话。

“唯有真心解真心。”