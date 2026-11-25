我常开玩笑说，一个人的灵魂在同一个躯壳里待得太久，便会逐渐失去对周遭事物的感知。人似乎也是如此，在一个地方生活得太久，反而无法真正意识到自己与它的联系。

关于之前假期选择不回家，和别人提起，他们大多都会露出诧异的表情，问我：“为什么? 你不想家吗?”

有时候我自己也在想，回忆各种在家生活的细节，回忆那些曾经读过的有关乡愁的诗句。晚上躺在床上，看着月亮发呆，想象“千里共婵娟”，想象“低头思故乡”，酝酿一些思乡之情。可是每每在这种时刻，我的内心反而没有任何波澜，本想挤出几滴眼泪，表达不舍与思念，或是像诗人一样作诗抒发悲伤，但似乎，没有什么东西真正打动我。现在不比以前，通讯方便，每天都能够和家人通话，有任何新鲜事也可以随时和家人朋友发信息分享，和熟悉的人聊天的机会甚至比以前住校的时候更多。我常说，我留恋的不是家这个地方，而是和家人在一起的感觉。通讯联系方便，每天交流的时间又长，我没有感觉我们离得很远。可是我又很矛盾，甚至开始怀疑，自己是不是太过冷漠，又或者，只是在努力扮演一个不需要家的独立少年。

我笑自己“少年不识愁滋味”，又何必“为赋新词强说愁”，便随意搁置了这份情感。

上文学课的时候读到李白的《渡荆门送别》，“仍怜故乡水，万里送行舟”。讲义里面写道，这句诗表达了作者对故乡的思念之情。一遍一遍地读，仿佛看到李白看着“山随平野尽，江入大荒流”，风带着他驶向远方，这是他第一次离开家乡，仰着头，乘着风，兴奋地望向远方。我好像站在他身旁，看着看着，山消失了，平原也不见踪影，剩下的是一片天。低头看见云飘着，被撕成一片一片，飞在天空中的，是我，坐在飞机上，从小小的窗子向下拼命地望着那些从未踏足过的土地。李白所见的高山峡谷变成了平原，我目睹着大片陆地变成热带小岛，那一刻，在平行时空里，我问他，你想家吗？ 他笑了笑，没说什么。

飞机的轰鸣声一直响着，响了一年365天，一直响到我再次踏上家乡的地面。

一年，说长不长，说短也不短。说一年很长，是因为我已经忘记了一些曾经生活的细节，生活的小镇在这一年里也发生了翻天覆地的变化，我无所了解；但说它很短，又短到我还是没有酝酿出那一抹愁滋味。

坐在飞机的舷窗边，看着外面雾蒙蒙的虚空，已经不知道过去了几个小时，天从蓝色变成了墨色，耳朵里充斥着嗡嗡的震动声，我注视着前方。广播里在几分钟前就播报了飞机即将降落，可是窗外仍是一片漆黑，我只好坐直了身子，酥麻的脚底敏锐地感知着飞机震动的变化。

有些颠簸，我以为是落地了，开始判断着飞机在地面上滑行到了哪一个登机口。登机口外是不是站着我熟悉的人朝我挥手？我好像连登机口的灯光都看到了，只是雾很大，模模糊糊。

当耳压有所变化的时候，我意识到，飞机才刚刚开始下降。我无趣地靠在了座椅上，暗笑自己如此矫情，早晚会降落的飞机，又何必如此期待。

又默默坐了半晌，猛地颠簸一下，飞机穿过了云层，雨滴一齐敲在了窗上，发出了不小的声响。经过刚刚的期待无果，我本想矜持一下，可一声一声的秋雨还是击中了我的心，让我忍不住趴在窗上向外看，一点点昏黄的光点跳动着出现在了云雾之中，城市在烟雨朦胧中若隐若现。

飞机落地，发出了巨大的一声轰鸣，所有人因为惯性都往前倾了一下。

当我真正感受到飞机的轮子与地面摩擦的那一瞬间，窗上已经布满了细细密密的雨珠。但是夜空漆黑，还是看不见什么。机舱内亮起了灯，很多人迫不及待地站起来拿行李。我坐在靠窗的位置，向外望着，我感到眼睛的肌肉一直在收缩、舒张，眼中的画面不断地跳动着：透明的脸，身后熙熙攘攘的人群，以及阴沉的黑夜。窗里的倒影和窗外的实景交叠融合。

我感到我也融进了这片夜色中。下了飞机，天气冷冷的，但我却热热地融化了，融进了这片土地里。