“你是谁，快滚！”你歇斯底里地呐喊，逼着我离开。

你的每一拳都重重地捶在我的身上。我的手臂已淤青，变得绯红，但真正疼的却是我的内心。“哗啦”一声，你把碗盘从桌上扫落。洁白的地板一下铺满了你从前爱吃的湖南菜肴。剁椒的鲜红与小炒肉的油亮在瓷砖上刺眼地洇开，空气中瞬间弥漫着浓烈的辣味。看着那一地狼藉，我闭上了眼，随后缓缓蹲下身子收拾。

我们像那些碎裂的陶瓷碗碟，再也回不到从前。如今劝你没用，生气也没用。我在你记忆中就像泡沫一样，短暂飘浮，却没办法落地生根。其实我早就预料到这一天的到来，只是万万没想到，现实竟比想象中更令人如此揪心。我们俩的关系怎么会走到这个地步？

妈，对不起，是我没能好好守护你。

当年听到医生的诊断后，明明满心担忧的你，还是面带笑容地劝我别担心。然而，当你以为我没在看时，你的脸上流露出恐惧和疑惑。我也尽量配合你，除了默默观察你的日常状况，从不主动提起 “失智症”这三个字。

或许我一直在内心默默祈祷着，以为缄口不言，这病症就能悄然离去，而生活也能回归正轨。然而渐渐地，你的行为开始露出蛛丝马迹。先是忘记东西的位置，后是把银行卡的密码忘得一干二净。终究，人永远都逃离不了残酷的命运。

扫起最后一片碎瓷片后，你热泪盈眶地说：“我觉得你是……一个重要的人，但好像又……不知道你是谁。”

老实说，这几年，我也开始看不清自己是谁。每天，我都咬牙扮演着不同的角色；一会儿是奔波的大学生，一会儿是拼命的兼职员工，一会儿是无微不至的看护。日复一日，忙碌的生活早已把我磨得面目全非。

唯独在深夜，回想过去的点点滴滴，我才能重新寻回最纯真的自己。卸下坚硬的防备，我只不过是个脆弱的灵魂。我每天都在渴望再次听见你温柔的声音，缩进你的怀抱，和你分享生活里的小趣事，重新做回你的女儿。

我紧握着你的手，回答：“我是你的女儿，雨桐。”

你没完全相信，但平静了许多。我再次为你盛了饭菜，而你默默拿起餐具，一口一口吃了起来。每次吃饭时，我都会朗读你日记中的其中一页，希望你能拾起某些记忆的碎片。你的日记沉甸甸的，虽然书页泛着岁月的微黄，但字迹依旧清晰。我的指尖抚过纸面，仿佛能透过熟悉的文字，重新感受到当年你写下它们时的温度和母爱。

今天这一页是2015年6月18日的日记。你写道，那天我因为不小心打碎了你送我的芭蕾舞者音乐盒，泣不成声。你一点都没生气，只担心着我是否受伤。我记得你当年一直不停地安抚我，说音乐盒坏了能再修，但我绝不能哭坏眼睛。

读到这儿，我不禁笑了。原来这些微不足道的小事，你一直都记着。我从柜子深处翻出了那个音乐盒。它早已失去了往日的光彩，金属零件也开始生锈，芭蕾舞者的身子也微微倾斜。盒子上的裂痕和胶水留下的痕迹依然清晰。虽不知它是否还能奏响，我还是轻轻替它上紧发条。熟悉的歌曲《带我飞上月球》缓缓响起，宛如潺潺溪水，流淌在宁静的房间里。

你忽然抬起头，目光落在音乐盒上，轻声说道：“小心点儿，别割伤了手。”

我的眼眶瞬间湿润了。这正是当年你对我说过的话。或许你已经忘记了我的名字，忘记了我们之间的关系，但那些曾经深植于心的爱，似乎从未随着记忆的流逝而消散。原来，我们之间的羁绊，从来不曾改变。

妈，我是你的女儿，雨桐。而你，永远是我生命中最珍贵的妈妈。

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