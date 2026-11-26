无论是阅读报刊纸版或浏览电子网站的乐评，总是先被评写的歌手团体、专辑歌曲，抑或主题关怀吸引。一篇一页看下来后才渐渐认得那些byline一直出现的姓名，其中一位就是“乐”历无数的马世芳。透过其早期台湾广播或近年中国播客认识他的人不少，多数是未见其人先闻其声，然而我这个新加坡青年倒是未闻其声先读其《小日子》专栏文。听说他将30年来首度来新加坡公开演讲，且分三场纵横谈说音乐，各时各地各渠结识他的人（甚至英语圈人士）纷纷现身作家节一睹风采。

首场先从眼前当下入手，以影响新加坡和台北年轻世代的一首歌为题。马芳（马世芳昵称）和Freshmusic创办人陈玉能（绰号老黄瓜）此前搜罗两城年轻人的选择（期中作业／调查问卷），由个人的喜好心绪去外推延伸社群的意识情怀。他们自知坦承采样对象（台湾小文青／新加坡大专中文系学生）的局限偏颇，并在各自调查所能及的范围内，合理推演文化现象。

马芳掌握过去十年间2003篇学生作业，日积月累的庞大数据库允许他定量分析结出十大排行榜，非常统计学术，俨然一副大学教授模样。台湾大学生的选择不令人意外，这些歌曲受金曲奖的肯定，当然前提是它们的流传与知名度，立意与时代性本来就有耳共鸣。他视之为“崩世代”虚无渺茫心境的显化，但也不失一些奋斗打拼，处世为人的主题。

陈玉能则仅收回83份有效问卷（大约前者的百分之四），于是他以定性分析放大细检特定歌曲选择的逻辑与评价。抖音歌《跳楼机》被选上不是因为口水洗脑，而是年轻人认清流行歌曲近未来的极短影音走向，主题曲《小幸运》则反映影视之于音乐的推波助澜。他观察到本地年轻人的想法与执政党的‘We First’口号不谋而合，摆下个人私心偏好，以潮流趋势大局为主要考量。由这个不符资格填写问卷的本地高龄青年看来，台湾年轻人貌似比起新加坡的背负多一些时代与社会责任。

就如罗大佑，首场问答第一题就提及他，而第二场重探台湾校园民歌时代及其后续的文学沙龙更难以绕过他。隐匿罗弄直落二楼发廊里的脚遛书店为本次salon聚落，一小撮曾经的（还有进行式的）文青落脚此处，狭小拥挤得亲昵无比，或听或说音乐牵扯的社会政治家国思潮之千丝万缕，颇有20世纪七八十年代的风范。

距我两三米不到的马芳直球抛向现场小众：我们（台湾以外地域的人民）想象中的“台湾校园民歌”是什么模样？主持人林方伟忆述童年搭校车听民歌的陈事，坐最前排的女士如数家珍罗列心头肉的B面民歌。身为在场极少数未投胎民歌时代的少年家，不胆敢开口误戳先辈乐谈往音的濡沫。《橄榄树》从本地电视剧插曲听来，外婆的澎湖湾在中学周会上反覆被留台音乐教师吟唱，我所知的大概如此。

马芳之前就意识到，新加坡（乃至东南亚）所经历的民歌“时空”跟台湾截然不同，正如大众一般先接收到的是刘文正的流行翻唱而非民歌原版，而聆听体验发生在去政治社会语境的异域国度。他不厌其烦为我们补充／复习催生民歌“风潮”（注：他避讳使用“运动”形容此文化现象）的种种重重因素。联合国不承认中华民国地位、政府查禁靡靡黄色音乐的大环境下，一群大学年纪的台湾知识分子以世代自觉、文化自醒为己任，决心“唱自己的歌”，回应那个世代“我是谁”的文化母题。

唱自己的歌

民歌的熟成转型至滚石飞碟（和罗大佑音乐工厂）的产业化，再到现今眼下华语流行／独立音乐的洪水分流，马芳除了点明言行道德立场无法否定个人的专业音乐贡献（见张悬／焦安溥／五月天等），也令人认清一些永恒的世道。台湾民歌时代后期也发烧新加坡，“新加坡年轻人自创的歌谣”所谓新谣显然借鉴“唱自己的歌”，本地年轻人也在挖谱文化底蕴。而正如上场所言，台湾年轻人聆听较多愤世嫉俗抑或表述自我的歌曲，试图找寻身份认同困境的出路。

文化的觅索从来是世代与时代的命题，那是他授课十多年来在学生身上察觉到的。我们还没长大成人踏入社会就觉得自己早已一败涂地，只因为我们不是那个小时了了交出名画的神童。对此他借用巴布迪伦的歌词赐予我们：“When you ain’t got nothing, you got nothing to lose”，其实年轻人啊，我们“没有什么可输”。

这个座右铭再度脱口就在尾场，台湾新加坡两地互望华语流行音乐的跨域身世，而这次叮咛的对象是新加坡年轻音乐人。开场前，马芳同玉能和新加坡作词人小寒在Chamber一隅热络讨论些什么，并以百分之两百的默契与热忱顺进傍晚的对谈。

蔡健雅孙燕姿林俊杰先登上了金曲奖殿堂，才被新加坡人重视“红回来”；小寒写词数年入围金曲陪跑多年才在2026年囊金，明显感受待遇不同；玉能办音乐网志兼奖项经年，近年Freshmusic Awards逐渐受到各界瞩目，更受邀担任金曲金音评审。台湾宛如一代音乐从业人士的朝圣地，小寒就此发问马芳，台湾到底是给人炼金还是镀金？歌手是被台湾磨练还是包装出来的？马芳不假思索便答，深信那些留下来被记得的都是“真金白银”，以上皆为实例。

三人仿若旧时相识交谈甚欢，无论是秀出以前手写的排行榜获奖名单，或是思索AI抖音歌对产业模式的移化，他们热衷于音乐的赤子之心溢于言表。宝刀未老的是对音乐人生的恒常好奇，对人对己“诚实不欺”〔1〕，那是他们给我的课题。

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〔1〕原词句“to live outside the law, you must be honest”（要作法外之徒，必须诚实不欺），摘自巴布迪伦“Absolutely Sweet Marie”，马世芳译。