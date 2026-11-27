10月底，在中国佛山市文旅部门和当地龙舟团体的邀请下，我随北大龙舟队去到佛山，走进这个素有“龙舟之乡”美誉的地方，体验当地的龙舟文化和各项非遗项目。南方地区，尤其是广东潮汕一带的龙舟文化，历史渊源可追溯至明清，甚至更早以前。由于各地水系、地形和民俗不同，龙舟竞渡也逐渐发展出各具特色的赛制与桨法。

以佛山叠滘（jiào）为例，当地河涌狭窄，蜿蜒穿梭于村镇之间，国际龙舟赛事常见的直道竞速在这里根本行不通。当地顺应水系特点，设计出S弯、C弯、J弯等不同赛道。由于龙舟无法直接掉头，驶至弯道时，所有桨手必须在鼓声指挥下原地转身，继续向另一方向划行，因此每个人都必须熟悉左右两侧的桨位。

潮汕地区则有另一套应对方式，在赛道折返点设置木桩，由三名桨手探身出船，抱住木桩借力转向。看似简单的竞渡，背后其实是人与自然长期磨合后形成的生活智慧。

除了龙舟，我们也体验了岭南醒狮、佛山十番等非遗项目。事实上，南方地区传统文化的活跃传承，早已给我留下深刻印象。此前在短视频平台上走红的潮汕英歌舞，便让我印象深刻。两名小女孩置身一群大男孩之间，动作丝毫不逊色，随着队伍游街表演，步伐铿锵、气势十足。

除了龙舟，我们也体验了岭南醒狮、佛山十番等非遗项目。（作者提供）

身为留学生，这趟旅程也让我重新审视自己的文化身份。我的籍贯是广东揭阳的客家人。在此之前，我似乎从未真正对这层身份上过心。即使来到中国留学，也不曾觉得有必要在自我介绍时，特意以祖籍或籍贯作为前缀。

这次来到佛山，亲身坐上有近百年历史的龙舟，则让我对传统文化的生命力有了更直接的感受。船头坐着两名当地小朋友，手持迷你船桨，跟着我们一起挥桨。随着鼓声响起，整艘船的人逐渐拧成一股劲，齐声呐喊。那一刻，千年文脉不再只是书本上的历史，而是眼前真实发生的生活。

10月底随北大龙舟队到佛山体验当地的龙舟文化。（作者提供）

难得的是，孩子们并非被动地接受一堂传统文化教育课，而是真正参与其中，在挥桨、呐喊和协作中感受文化的魅力。在短视频和碎片化娱乐充斥日常生活的今天，孩子们还能对身边的传统保持好奇与热忱，实在难能可贵。

传统文化之所以能够延续至今，也不只是因为它承载着历史记忆，更因为其中蕴含的价值，至今仍有现实意义。以广东潮汕地区重视的祭祀、宗族礼仪为例，相关仪式除了表达对祖先的追思，也让家庭成员重新聚在一起，认识家族的来处，理解先辈的付出。这些看似传统的习俗，实际上也在强化家庭观念、代际联系与对共同文化根源的认同。

同样，龙舟、醒狮和英歌舞等活动，也不只是节庆时的表演。它们需要体能、纪律和团队协作，让参与者在共同完成一件事情的过程中，建立彼此的信任与归属感。在个人主义日益盛行、人与人之间的联系有时变得疏离的今天，这些价值并不过时。相反，它们恰恰回应了当代社会对群体认同、社区联系和身心健康的需求。

文化自信，不应只是对祖先留下的东西感到自豪，也不只是把传承视为一种必须完成的义务。更重要的是，我们能否从传统中找到今天仍然适用的价值，并愿意将它们带进日常生活。毕竟，真正有生命力的文化，从来不只属于过去，也属于每一个当下。