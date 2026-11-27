在滨海南码头（Marina South Pier）地铁站，一群年轻舞者正在全身镜前热身、排练舞步。他们一边跳舞，一边交流动作和创意，这里仿佛成了他们的临时舞台。对于这些年轻人来说，地铁站不仅是通勤的地方，更是属于他们的聚集地，是让他们相遇、彼此陪伴的社交角落。

在公共空间被看见

16岁的金主娥（圣尼各拉女校，中四）亦是其中一员。她的舞蹈足迹遍布舞蹈室、地铁站和青年中心*SCAPE。2026年初，海湾舫（Bayfront）地铁站为了防止舞者聚集、阻碍通行，走廊的镜子被磨砂处理，引发热议。金主娥认为，年轻人渴望的不只是空间，更是能够自由互动、展示个性的平台。

金主娥说，在公共空间与志同道合的人一起练舞，让她感受到归属感。（学生摄影通讯员颜子宁摄）

对金主娥而言，公共空间不只是练舞的地方，更能够让她找到产生归属感的群体。“即使未必会交谈，处在一群志同道合的人之中，感受到他们的能量，都让我内心振奋。”她指出，共同兴趣能够降低社交门槛，让互动更自然，也让人与人之间更容易建立联系。

即使是在社交媒体发达的今天，金主娥也认为，网络平台不能取代实体公共空间。当她在开放空间跳舞时，身体动作成为她最真实、直接地释放情绪的语言，不需要依赖点赞和评论等外界的肯定。相比之下，社媒上的内容往往经过修饰与包装，表达容易被评价与比较所左右，而不完全源于真实的感受。

为创意寻找实践平台

公共空间提供了让人满足需求与实现个人价值的基础场景。酝酿着创业想法的杨子娴（诺雅初级学院高一，17岁）也对公共空间有着自己的憧憬和需求。中四那年，她开始在校园里售卖小商品，将自己的兴趣分享给身边的人。她说：“年轻人需要更多共享空间，被看见、被鼓励才有坚持下去的动力。”

经营小生意是杨子娴表达自我和创意的方式。从研发新品、设计商标到拍摄宣传视频，她的个性和想法都有了出口。“创业对我来说不只是卖一个产品，更是和人交流，得到反馈，看大家反应的过程。”

杨子娴认为，年轻人需要被看见、被鼓励，才有坚持下去的动力。（学生摄影通讯员颜子宁摄）

谈到把生意拓展到公共空间 ，杨子娴虽然缺乏信心，但仍希望接触校外的顾客群。然而，她担心难以吸引目标顾客群和人流，也不清楚可通过什么渠道，学习处理创业相关的行政手续，例如申请营业执照、租用摊位等。这些不确定性和潜在的压力让她迟迟不敢行动。她希望当局能够提供更多平台和资源，让学生在探索兴趣、尝试经营的同时，减少程序带来的顾虑。

杨子娴认为，本地虽然也有创业平台，但在她看来更偏向支持正式、全职的创业者，对只想试水的年轻学生来说显得有距离感。她也曾经逛过几个跳蚤市场，十分佩服那些勇于尝试的年轻人，但目睹不少摊位门可罗雀，她承认新起步的小生意难以吸引顾客的现状，令她望而却步。

重新定义青年空间

新加坡青年对于公共空间的需求，也启发了专业机构作出回应与改进。*SCAPE青年中心代理执行董事王湧森指出，当代年轻人富有创意与创业精神，勇于开创属于自己的事业与平台。因此，*SCAPE的定位也逐步转向职业指导、社区服务以及交流平台，以更好地贴合青年不断变化的需求。

*SCAPE青年中心代理执行董事王湧森指出，中心旨在为青年提供安全、专属的活动空间，让他们在不受商业压力影响的环境中探索与成长。（*SCAPE青年中心提供）

在场地方面，*SCAPE也调整方向，增设开放式空地以及有盖公共空间，供青年自由策划活动以及多元使用。部分区域拆除原有隔墙，提升整体空间的开放性，旨在为青年打造安全且专属的活动场域，让他们在不受商业压力影响的环境中探索与成长。

王湧森说：“越来越多青年希望拥有能够建立真实连结、展现创意与自我表达，并对周遭环境产生归属感与参与感的空间。不同于以往的固定项目或活动，如今的青年更倾向于在自然聚集的场域中，自由探索兴趣，并打造属于自己的社群。”

高二学生丁秋硕认为，朋友之间的陪伴胜过一切。（受访者提供）

对此淡滨尼美廉初级学院高二学生丁秋硕（20岁）认为，当代年轻人未必需要专属的活动空间，毕竟可以选择的各类社交场所已经十分丰富。他说，无论是图书馆、自习室，还是咖啡店，都能满足年轻人日常学习和交流的需求，只是可惜部分公共场所较难预订，他希望有关部门能加以改善。

让青年自在相聚的空间

谈到年轻人的社交需求，丁秋硕指出，朋友间的陪伴才是核心，至于具体的活动形式与场地，反而没那么重要。只要有人同行，再普通的场所也能成为属于年轻人的空间。

年轻人并不总是需要热闹或高参与度的场景，有时只需要一个允许沉默、允许放空的角落。金主娥说：“许多年轻人更倾向于低压力的社交方式，即使只是安静地待在同一个空间里，也能感到自在。”

不过，杨子娴认为，本地为年轻人设计的公共空间不足。在她看来，社区中心、图书馆等场所偏向制度化和成人导向，难以满足年轻人创作、自我表达和轻松社交的需求。“年轻人需要的是可以合作、尝试，也可以没有压力地存在的地方。”

随着年轻人的社交需求不断演变，无论是专属的活动空间，还是灵活的临时聚会场所，如何在保持公共秩序的同时，满足年轻人对于公共空间的社交和创意需求，已经成为城市管理的重要课题。这不仅关系到年轻人的自我表达，也直接影响本地文化艺术的发展与多样性，更在无形中塑造着城市的活力与气质。城市中的每块空间都可能是年轻人探索、表达与社交的场地，成为他们绽放个性和创意的舞台，也为未来城市公共空间的活化与创新发展提供了无限可能。