小孩 女性 中老年人 不宜常喝冷茶

最近天气特别热，许多人爱喝冷饮，包括冷茶。根据中医，长期喝冷茶会导致寒邪易入侵体内，尤其是小孩、女性和中老年人更不宜常喝。《活得好》请养生保健中医诊所的林丽明医师解析这些人群可能引发的寒性疾病。

林丽明医师解析以下人群常喝冷茶的话，可能引发的疾病：

■小孩：容易透发呼吸系统疾病，如伤风、感冒、咳嗽、哮喘、过敏性鼻炎等；消化系统疾病，如胃口差、消化不良、腹胀、腹痛、腹泻等；皮肤病，如荨麻疹、湿疹等。

■中老年人：易透发慢性疾病，如高血脂、高血压、肥胖等；心脑血管疾病，如心脏病、中风等；呼吸系统疾病，如伤风、感冒、咳嗽、慢性阻塞性肺病、慢性支气管炎等；关节疾病，如肩周炎、关节炎等。

■女性：易造成子宫寒冷，导致不孕、闭经、子宫肌瘤、经期延后、痛经、经期有血块等。

林医师说，药理研究发现茶中含咖啡因、茶碱，有扩张冠状和末梢血管作用；

茶多酚有降压、保护心肌、加强心收缩力、抗心律失常、抗癌、防治肾炎及肾损伤、改善糖耐量、抗过敏、降血脂、抗氧化作用。

此外，茶多糖有抗血栓作用；茶叶脂多糖有抗放射作用；茶色素有促进纤维蛋白原溶解、保护肝脏、抗白内障作用；茶黄素有抗病毒作用；茶黄烷醇有抑制血小板聚集作用等。