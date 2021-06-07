最近天气闷热得令人难受，许多人喝冷饮解暑，中医师说，其实喝温茶更能起到散热、降温的效果。《新明日报》《活得好》请养生保健中医诊所的林丽明医师进一步解析。

林丽明医师说，一般而言，茶叶有清头目、解烦渴、消食、利尿、解毒、悦志爽神的功效。

天气闷热时，人体的新陈代谢和血液循环加剧，出汗增多，常感口干，喝温热的茶，茶中的咖啡碱可有效刺激肾脏、通过利尿（增加小便次数），将身体的湿热排出体外，从而加快人体内热量的散发，达到降温的目的，使体温降至正常水平，避免中暑，同时，适当地补充维生素、矿物质、茶多酚等营养成分。

林医师提醒，喝温茶养生，也须辨别体质。茶叶经过不同的制作工艺也有凉性及温性之分。阳虚体质的人，应喝发酵程度较高的温性茶，如红茶、普洱茶；燥热体质的人，应喝发酵程度较低的凉性茶如绿茶、铁观音、苦丁茶等。

对于有抽烟、喝酒、熬夜等不良生活习惯而导致体质多样化(燥热和虚寒兼有) 的人群，应以各自的症状为依据，选择适合自己体质的茶叶或喝些中性茶，如乌龙茶、玫瑰花茶等。

喝温茶不宜过量，也不宜酒后、空腹或与盐一起饮用。失眠、脾胃虚寒、精冷滑泄者不宜过量喝茶，以免造成脾胃虚寒，导致气血亏耗、面色萎黄，肌肉消瘦等证。