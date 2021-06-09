许多人有黑眼圈的困扰，而常把它“怪罪”于熬夜、睡眠不足，以及长时间对着荧光幕。这些是导致黑眼圈的真正因素吗？黑眼圈的“罪魁祸首”究竟是什么？
黑眼圈指的是眼眶部分皮肤偏黑的情形，有可能是本身暗沉，也可能是阴影。
黑眼圈不分男女，可随着年龄增长越来越频繁。黑眼圈除了让我们看起来较老与憔悴，也显得疲劳无神，而可能对工作、家庭、交际造成影响。
6因素
造成黑眼圈的原因很多，常见的包括：
- 遗传体质及生理构造：眼眶周围的皮肤要是天生特别薄，皮下组织又特别少时，血流经过此处的大静脉，在接近皮肤表层下方就会出现蓝黑色的眼晕，看起来同黑眼圈。
- 睡眠不足：眼周微血管较多，熬夜使眼睑得不到足够的休息，血管持续紧张收缩，血流量长时间增加，引起眼圈皮下组织血管淤血和水肿，滞留下黯黑的阴影。
- 炎症：遗传性过敏症或过敏性接触皮炎，累及眼眶周围，会出现黑眼圈。
- 接触紫外线过多：太阳晒多了，导致皮肤生产过多的黑色素，会加快皮肤老化的速度。
- 吸烟：吸烟会导致皮肤缺血，容易导致老化现象。
- 其他：年龄增长、化妆品使用过度，以及某些肝病和肾病都可能出现黑眼圈。
分两种
- 青色黑眼圈：由于微血管的血液滞留。青黑色眼圈多见于作息不规律的人，青年人多见。
- 茶色黑眼圈：因黑色素生成或代谢不全而产生。茶黑色眼圈多和年龄增长相关，长期日晒等造成色素沉淀在眼周，久而久之形成黑眼圈。年纪越大的人，眼睛周围的皮下脂肪越薄，所以黑眼圈就更明显。
如何改善
改善黑眼圈没有统一的疗方，很多时候要针对原因，对症下药，医治形成黑眼圈的主要因素。其中的选项包括：
- 用眼霜或祛斑淡斑膏：眼霜大多含有祛斑的活性成分，如氨甲环酸、熊果素、氢醌等，和消肿成分，一般都用咖啡因，还含有润肤成分，来帮助眼眶以下的皮肤保存水分。
- 镭射疗法：镭射（激光）治疗分两种，分别为祛斑镭射与血管镭射。祛斑镭射专针对皮肤里的黑色素，把黑色素打散，让皮肤把它代谢掉；血管镭射则针对皮肤底下的微细血管。
- 玻尿酸或脂肪填充：玻尿酸填充可帮助把眼眶以下的微细血管掩盖，也可修复随着皮肤老化形成的泪沟，改善形成黑眼圈的两大主要因素。
- 肉毒杆菌：注射肉毒杆菌可帮助让眼眶周围的动态性皱纹消失，这可帮助眼睛看起来有放大的效果，也可以把眼眶以下的纹路减轻，让眼睛看起来不会那么累。
- 注射性治疗：市场上的注射性治疗选项应有尽有，主要是基于促进皮肤胶原蛋白和玻尿酸的成分。随着皮肤老化，胶原蛋白流失会使皮肤天然的玻尿酸含量减少，导致皮肤真皮层变薄。如水光针、婴儿针、逆龄针的注射性治疗可以填补皮肤流失的玻尿酸和胶原蛋白，从而帮助修复皮肤水合、真皮厚度，以及皮肤弹性。
- 基于能量的设备：基于能量的设备，如热玛吉，可刺激皮肤胶原蛋白的生成而帮助紧致随着年龄增长松弛的皮肤。
- 手术：要是眼眶周围已形成眼袋，或是上方眼皮皮肤松弛，形成明显的黑眼圈，那，动手术纠正应是最好的方案。