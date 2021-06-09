许多人有黑眼圈的困扰，而常把它“怪罪”于熬夜、睡眠不足，以及长时间对着荧光幕。这些是导致黑眼圈的真正因素吗？黑眼圈的“罪魁祸首”究竟是什么？

黑眼圈指的是眼眶部分皮肤偏黑的情形，有可能是本身暗沉，也可能是阴影。

黑眼圈不分男女，可随着年龄增长越来越频繁。黑眼圈除了让我们看起来较老与憔悴，也显得疲劳无神，而可能对工作、家庭、交际造成影响。

6因素

造成黑眼圈的原因很多，常见的包括：

遗传体质及生理构造：眼眶周围的皮肤要是天生特别薄，皮下组织又特别少时，血流经过此处的大静脉，在接近皮肤表层下方就会出现蓝黑色的眼晕，看起来同黑眼圈。 睡眠不足：眼周微血管较多，熬夜使眼睑得不到足够的休息，血管持续紧张收缩，血流量长时间增加，引起眼圈皮下组织血管淤血和水肿，滞留下黯黑的阴影。 炎症：遗传性过敏症或过敏性接触皮炎，累及眼眶周围，会出现黑眼圈。 接触紫外线过多：太阳晒多了，导致皮肤生产过多的黑色素，会加快皮肤老化的速度。 吸烟：吸烟会导致皮肤缺血，容易导致老化现象。 其他：年龄增长、化妆品使用过度，以及某些肝病和肾病都可能出现黑眼圈。

分两种

青色黑眼圈：由于微血管的血液滞留。青黑色眼圈多见于作息不规律的人，青年人多见。

茶色黑眼圈：因黑色素生成或代谢不全而产生。茶黑色眼圈多和年龄增长相关，长期日晒等造成色素沉淀在眼周，久而久之形成黑眼圈。年纪越大的人，眼睛周围的皮下脂肪越薄，所以黑眼圈就更明显。

如何改善

改善黑眼圈没有统一的疗方，很多时候要针对原因，对症下药，医治形成黑眼圈的主要因素。其中的选项包括：