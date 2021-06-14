低能量激光理疗仪 适合居家护理膝盖疼痛

经常感到膝盖疼痛，或是因骨关节炎而影响日常生活吗？

对年长者来说，膝盖疼痛是最常见的痛症之一。除了选择动手术或是服用止痛药之外，医学界常用来控制疼痛的低能量激光疗法（Low Level Laser Therapy），对舒缓膝盖疼痛也有帮助。

B Cure Laser便是一种低能量激光理疗仪，可让膝盖疼痛患者居家护理，舒缓膝盖不适。

膝盖疼痛是最普遍的疼痛问题之一，它最常出现在50岁以上的人群中。

当然，不论任何年龄层，都可能因为受伤而引起膝盖疼痛，或是因为本身有痛风、类风湿关节炎等关节病，造成膝盖疼痛。

近年来，越来越常听到人们因为膝关节软骨受损，而长期忍受疼痛。有些人因病况严重、影响行动，甚至不得不接受膝盖关节置换手术。

基本上，人体的膝关节必须承受身体的重量，以及双脚的各种动作，加上经历各种损伤、拉伤、老化和退行性疾病等因素，都会损耗软骨细胞，造成膝关节受损。

膝盖痛影响生活 不应忽视症状

疼痛正是膝关节软骨受损的主要症状，患者行动受限，不论行走、站立、上下楼梯、坐下和起身都会感到吃力和疼痛。除了疼痛以外，很多患者也无法稳步前行，尤其是年长者，很容易摔倒受伤。

一般上，不少膝盖疼痛患者都曾经多次求诊，试过打针、吃药、补充营养品、物理治疗等方法无效，不得已才选择动手术。

好消息是，现在市面上就有一种低能量激光理疗仪B-Cure Laser，可让患者在家自行使用护理，帮助舒缓膝盖疼痛，护理方法舒适、简单、无创伤、无副作用。

年长最怕爬楼梯 理疗改善情况

小巧的低能量激光理疗仪B-Cure Laser适合居家护理使用。（图／MedNetz）

B-Cure Laser是一种创新的理疗仪器，它利用低能量激光来帮助缓解疼痛，它的作用原理是促进内啡肽的释放。内啡肽是大脑产生的可缓解疼痛的天然激素，可帮助减轻患者感觉到的疼痛强度。

73岁的加百列是B-Cure Laser的用户。他表示，自己多年来一直饱受膝关节疼痛之苦，想到回家就叫苦连天：“我每天都得爬上家门前的九级阶梯，抬起膝盖、迈开步伐，对我来说非常困难，我必须扶着墙才能上楼。”

他试过多种方法，却无法缓解疼痛。

“后来，我买了B-Cure Laser在家使用，用了一段时间过后，感觉膝盖疼痛的问题舒缓了！”

B-Cure Laser可用于舒缓疼痛，如肌肉酸痛、运动损伤、慢性疼痛、皮肤创口愈合等，特别适用于膝盖酸痛、关节炎、关节痛的用户。

小型家用理疗仪 具备专业功能

低能量激光疗法（Low Level Laser Therapy）在临床上被用作控制疼痛的疗法已有40多年。

随着科技的发达，低能量激光治疗仪已有了新的发明，那就是适合个人或家庭使用的B-Cure Laser。它体积小、重量轻、方便携带、可充电，却具备专业激光仪的功能。

患者可以每天在家里，依个人需要，持续使用B-Cure Laser护理膝关节，使它发挥更好的护理效果。

B-Cure Laser行销多国 本地也已注册

B-Cure Laser是一项以色列发展成果与专利产品，这项发明在以色列国内外都取得了突破。在2014年的MEDICA展上，此设备获得了创新类别的第一名。

今天，B-Cure Laser已经帮助了全球多个国家超过20万患者，包括英国、意大利、罗马尼亚、法国、芬兰、加拿大和新加坡。B-Cure Laser已向我国卫生科学局注册。

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【本文由MedNetz呈献】