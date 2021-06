慢性肠胃病患应打疫苗

英国肠胃病协会早在1月4日已大力推荐患溃疡性肠炎及克罗恩病的病人,接受注射冠病疫苗。美国肠胃病协会也如此建议。

“我可注射冠病疫苗吗?”

这是个我最近常被询问的问题。

我的病人多是肠胃病或肝病患者,有些是短期性肠胃病,如急性肠胃炎,经过治疗后已无大碍。我也有很多长期性肠胃病如胃酸倒流、肠易激综合征等的病人。虽然多数需要长期服药,但普通的肠胃病,并不会妨碍他们接受疫苗接种。

疫苗的基本原理是一些假病毒如信使核糖核酸(messenger RNA,简称mRNA)注射进人体,这些核糖核酸使我们的身体免疫系统误以为真有病毒入侵,免疫系统会被启动,产生抗体,群起对付病毒。

多数的疫苗如甲型肝炎和乙型肝炎,都须注射二到三针,才能启动免疫系统产生足够抗体来避免未来的感染。

三个推荐注射疫苗的原因

问题来了,服用免疫抑制药(Immunosuppressants)如类固醇、溃疡性结肠炎(ulcerative colitis)、克罗恩病(Crohn's Disease)的病人,他们能注射疫苗吗?

英国肠胃病协会(British Society of Gastroenterology)早在1月4日发表对冠病疫苗的指示,大力推荐患上溃疡性肠炎及克罗恩病的病人接受注射。美国肠胃病协会(American Gastroenterology Association)也做了同样的推荐。原因有三:

·这些患有长期慢性肠胃病的病人,若不幸感染冠病病毒,他们的病况会比普通人来得严重。

·我国现有的两种疫苗含有信使核糖核酸,并没有活性病毒,所以没有危险。

·全球有数亿人已接受注射疫苗,至今还没有发现对肠胃病患有较多的副作用。

我除了看肠胃病人外,大半时间也看肝病病人,如脂肪肝、乙型肺炎、肝癌、肝硬化、免疫性肝病、原发性胆管炎等。

他们在农历新年后,都给我打电话及发电邮询问。

欧美肝病学会看法雷同

其实欧洲肝病学会(European Association for the Study of the Liver,简称EASL)和美国肝病协会(American Association for the Study of Liver Diseases,简称AASLD)早在今年2月也推荐患有长期慢性肝病的病人接受疫苗注射。理由与肠胃病协会大同小异。

我的标准答案是,欧美肠胃病与肝病医生今年已发出指示,病人应注射疫苗。专家不只说“可以打”,而是说“应该打”。

不是我国政府说的,而是世界专家说的。

我也会开玩笑说,我和我的太太都打了,没穿没烂,你应该也可以打啊。

(作者是伊丽莎白诺维娜专科中心肠胃及肝胆专科顾问医生)