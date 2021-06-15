“望闻问切”系列之三：穴位保健如何防中风

每种偏颇体质都有对应的穴位治疗方法，穴位保健是通过不同手法如点按、揉搓、温灸、刮痧、敷贴、照射、推拿等进行，通过舒经活络，促进血液循环，增强新陈代谢，以提高身体抗病能力，有效改善体质。

1. 痰湿体质穴位保健：宜补消兼施，常用穴有阴陵泉健脾除湿、丰隆穴化痰祛湿。操作时间不拘，每天各穴位须按揉10分钟以上。

阴陵泉是脾经的合穴，位于 膝盖下方。取穴时，从大脚趾出发，沿小腿内侧骨往上推，直到骨头向内转弯时的凹陷，就是阴陵泉。

丰隆穴是在胃经上。取穴时，从小腿外侧先找到膝眼和外踝这两点，将两点连成一条线，然后取这条线的中点，交接在腿上胫骨外侧约两指的宽度，就是丰隆穴。

2. 气虚体质穴位保健：用掌根着力于关元、气海穴，做轻柔环旋按揉活动；每个穴位按揉2-3分钟，每天操作1-2次。此外，还可以采用艾条做温和灸，增加温阳益气的作用。每次10分钟，每周1次为宜。

关元穴与气海穴位置十分接近，属任脉，位于下腹部。关元穴具有培元固本、补益下焦的作用。取穴时，可采用仰卧的姿势，肚脐正中直下约四指的宽度，即为此穴。

气海穴为先天元气聚会之处，具有调气机、益元气、补肾虚之功能。气海穴位于肚脐与关元穴连线的中点处。

3. 血瘀体质穴位保健：推荐合谷和血海二穴。采取刮痧疗法，以达到疏通经络、活血化瘀的目的。使用刮痧板轻轻向下反复刮动；为防止刮破皮肤，可以在皮肤表面涂上润滑剂，每次刮拭约10至20次，直到皮肤出现紫红色斑点或斑块为止。

合谷穴是大肠经原穴，在手背虎口处，于第一掌骨与第二掌骨之间。合谷穴有镇静止痛，推动气血的功用。

血海穴，又称十二经之海。在大腿内侧，髌底内侧端上两英寸（约三指的宽度），当股四头肌内侧头的隆起处。血海穴有化血为气，运化脾血之功能。

如任由中风病三大好发体质持续发展，三高、中风、糖尿病等疾病，也就逐渐找上门来了。

中医“治未病”的理念就是在还没有疾病或刚刚表现出疾病倾向时，就做养生调护。上述简易调护法是针对中风好发体质而提出的，目的是改善偏颇体质，强健自身体魄，提高机体对环境的适应能力，从而达到健康长寿。一旦偏颇体质严重时，或出现中风先兆时，单纯养生调护已经不管用了，便须及时就诊。

（作者是新加坡中华医院中风后遗症专病组医师）

（完结篇）