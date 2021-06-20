南瓜 苦瓜 谁不宜多吃？

除了燕麦、洋葱，南瓜和苦瓜也有可刺激胰岛素分泌的作用，余仁生中医诊所@兀兰副高级中医师陈彤梅向《活得好》读者解析。

南瓜：性温，味甘，能补中益气，主要含有瓜氨酸、维生素B、脂肪、纤维等营养素。

有研究发现，南瓜含大量果胶，与淀粉类食物同食时，会提高胃内容物的黏度，延缓胃的排空；果胶在肠道内充分吸水后形成一种凝胶状物质，可延缓肠道对糖的吸收，降低餐后血糖。

此外，南瓜中的微量元素钴含量丰富。钴是人体胰岛细胞合成胰岛素所必须的微量元素，能够促进体内胰岛素的分泌，助降低血糖。

可将南瓜烘干研粉，每次吃5克，每日3次；也可适量吃煮熟的鲜南瓜。

提示：每次食用量不要太多，因为南瓜也含丰富碳水化合物，吃多了也会使总热量“超标”而引起血糖升高；南瓜性温，多吃易“上火”，尤其是阳盛体质者不宜多吃。不宜吃放置过久的南瓜。

苦瓜：明代李时珍称苦瓜“苦、寒、无毒”，具有“清邪热、解劳乏、清心明目，益气壮阳之功”；现代药理试验发现，苦瓜中所含的苦瓜皂甙，不仅有类似胰岛素的作用，而且还可刺激胰岛素释放，有非常明显的降血糖作用，因此有“植物胰岛素”之称。

提示：脾胃虚寒者和慢性肠炎患者不宜多吃；不宜长时间炖煮，应急火快炒。