躺着伸懒腰 就能瘦小腹？——中西医解答

网络流传一个伸懶腰体操，躺在床上做4个动作，就可助瘦小腹。这样的“懒人瘦身操”真的有瘦腹效果吗？操作时要留意什么？《新明日报》《活得好》请中西医解析。

网传的伸懒腰体操步骤：

仰躺于床上，双手双脚各自向上下延伸，手指和脚趾也尽量向外伸展。注意不要使腰部后折，维持自然呼吸，全身都用力向外伸展保持5秒。伸展5秒过后，放松全身力气，休息5秒，再更努力伸展，将此动作重复3次。 仰躺，左手伸向斜上方，右脚伸向斜下方，使其成为对角线。将身体朝对角线两端伸展，使左手手指与右脚脚趾尽量远离身体，用尽全力伸展后保持5秒。伸展5秒过后，放松全身力气，休息5秒，再更努力伸展，将此动作重复3次；换右手左脚进行后一样重复3次。 仰躺，左手伸向斜上方，将左脚交叉于右脚之上，使左手与左脚成为对角线。朝对角线两端伸展，使左手手指与左脚脚趾尽量远离身体，用尽全力伸展后保持5秒。伸展5秒过后，放松全身力气，休息5秒，再更努力伸展，将此动作重复3次；换右手右脚伸展时一样重复3次。 将左半边身体压在身体下侧躺，弯曲大腿根部使大腿与脊椎骨呈直角，同时将膝盖曲起，尽量保持腰部挺直。将压在身体下的左手向上伸展，右手轻插腰，像是要往前踢那样，将压在下面的左脚尽量向前伸直。右脚向下伸直后，从大腿根部开始尽量向后延伸，并使向外伸出的左手与右脚形成一直线，让左手手指与右脚脚趾尽量远离身体，用尽全力伸展之后保持5秒。伸展5秒后放松全身力气休息5秒，再更加努力伸展，将此动作重复3次，换另一边进行后一样重复3次。

王明昌医生：属于静态拉伸运动

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

针对上述体操，国立大学医院（国大医院）运动医疗中心顾问医生王明昌接受《活得好》访问时说，这些动作是躺在床上进行的“静态拉伸运动”（static stretching exercises），不会对关节产生任何影响，而且，自己可控制拉伸的力度，一般而言，是非常安全的。