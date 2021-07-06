从生物学因素解读 女性更易对酒精产生依赖

疫情期间，面对失业、经济困难和感情问题，个人更容易受酒精所捆绑。受访戒瘾辅导员从生物学因素来解读，女性纵饮更容易受到酒精影响，与酒精相关的问题，如脑萎缩或肝损伤，在女性身上发生的速度也比男性更快。

饮酒怡情，疫情期间，多数时候居家办公，虽然无法众饮，但是独饮也可能导致纵饮问题，尤其是面对失业、经济困难和感情问题，个人更容易受酒精所捆绑。

樟宜综合医院首席戒瘾辅导员黄育长接受《联合早报》访问时指出，酒精是美国最常被滥用的物质。约7%至12%的女性有酗酒问题，而男性的这一比例为20%。

首席戒瘾辅导员黄育长：当酗酒者停止或减少喝酒时，可以通过药物辅助减少饮酒的渴望。（受访者提供）

但研究也表明，自20世纪70年代以来，这一性别差距不断缩小，因为女性饮酒行为已更广泛受到社会所接受。12岁至20岁的女性，也比同龄的男性有更高的未成年饮酒和纵饮（Binge drinking）比率。

在新加坡，年龄介于18岁至39岁的女性，也有纵饮趋势。2019年新加坡全国人口健康调查显示，纵饮的比率从2017年的8.8%增至2019年的10.2%。2017年男性纵饮比率是13.2%，女性是5%。而18岁至39岁的男性，每五人中就有一人纵饮，同个年龄层也有12.3%的女性纵饮。

根据2015年美国全国药物使用和健康调查报告指出，1510万18岁及以上的成年人（占该年龄段的6.2%）患有酒精使用障碍（Alcohol Use Disorder）。

其中包括980万男性（占该年龄段男性的8.4%）和530万女性（占该年龄段女性的4.2%）。

据估计，62万3000名12至17岁的青少年（占该年龄组的2.5%）患有酒精使用障碍。这个数字包括29万8000名男性（占该年龄组男性的2.3%）和32万5000名女性（占该年龄组女性的2.7%）。

脂肪保留酒精

黄育长说，这一趋势令人担忧，因为女性比男性更容易对酒精产生依赖。与酒精相关的问题，如脑萎缩或肝损伤，在女性身上发生的速度也比男性更快。

从一些生物学因素来解读，女性更容易受到酒精影响。

黄育长说：“首先，女性体重往往比男性轻，而且女性的身体比男性含有更少的水分和更多的脂肪组织。因为脂肪会保留酒精，而水分会稀释酒精，所以女性的器官会长期暴露在酒精中。”

另外，在一些女性中，饮酒也会增加患乳腺癌的风险。在酒精使用障碍患者中，女性的死亡率比男性高50%至100%，包括自杀、酒精相关事故、心脏病和肝病，以及中风等。

成瘾症状与影响层面

成瘾的症状和影响：

·体重突然波动，增加或减少；

·忽视个人外表；

·经常恶心或呕吐；

·慢性疲劳；

·不记得前一晚发生的事；

·失眠或睡眠障碍；

·颤抖；

·情绪经常波动；

·增加耐受性——需要喝更多酒才能达到同样效果；

·秘密或独自饮酒；

·忽视自己的责任；

·危险行为；

·工作面临问题或失业；

·与朋友和家人隔绝。

酒瘾对健康造成破坏

酒精上瘾对健康的长期影响：

·心脏：高血压，心脏肿大，不规则心跳，中风；

·肺部：受感染概率增加，包括肺结核、肺炎；

·肝脏：肝炎、肝硬化、肝癌；

·胃：粘膜发炎、出血、溃疡；

·胰腺：炎症引发疼痛；

·肠：肠壁发炎，溃疡；

·脑：脑损伤，记忆丧失、混乱，幻觉；

·血液：红细胞的变化；

·神经系统：手和脚的刺痛和感觉丧失；

·肌肉：无力，肌肉组织缺失；

·皮肤：发红、擦伤；

·性器官（男性）：阳痿，睾丸萎缩，精子受损或减少；

·性器官（女性）：妇科疾病风险更高，如果怀孕将损害胎儿；

·癌症：如喉癌、口腔癌或食道癌。乳腺癌在过度饮酒的女性中更常见；

·酒精引发的精神障碍，例如严重抑郁症、焦虑症。

承认自己酗酒再求治

酒精成瘾有什么治疗方法？

黄育长指出，首先是必须承认自身的问题，鼓励自己改变酗酒的习惯。向医生求助也许有用，做一个健康评估，并听取医生的建议。

他说：“当你停止或减少喝酒时，可以通过药物辅助以减少饮酒的渴望，同时更容易处理脱瘾症状。这时，也可定期参加匿名酗酒者支援小组，或向酒精滥用辅导员寻求支援。”

别成为酗酒者“帮凶”

通常，一个家庭成员或好朋友会在不知不觉中成为酗酒者或其“帮凶”，这是指无意间创造让人上瘾的机会与倾向。很多人并没有意识到，他们看似无害的行为可能会适得其反。

黄育长说：“你要做的第一件事，就是不要再为酗酒者打掩护。每次你帮助酗酒者隐藏他的行为时，你又给了对方一个逃避寻求帮助的理由。”而且，必须让酗酒者承担自己的行为所带来的后果，并充分体验他的行为对个人、社会和工作的负面影响，这是激励对方重新掌控自己生活的关键。

他指出，不要指望酗酒者能在没有帮助的情况下，成功戒酒并保持清醒状态。他需要得到适当的治疗与支持，以及新的应对技巧来克服严重的酗酒问题。