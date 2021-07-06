《联合早报·乐活》线上讲座之三：当肺癌转移脑部 有何治疗方案？

肺癌是国人第三大最常见癌症，多在第三、第四期才被确诊，一些甚至已扩散至脑部，究竟它是怎样转移至脑部？会出现哪些异状？有何治疗方案？新加坡国立大学癌症中心肿瘤血液科顾问医生黄艺卿将在7月24日的《联合早报·乐活》线上讲座主讲肺癌脑转移课题。

肺癌在本地男女十大癌症排行榜上位居第三，是男性患者的头号致命杀手，在女性患者中仅次于乳癌。当中很多患者被确诊时，已是肺癌第三、第四期，甚至已扩散至脑部。

庆幸的是，随着医疗的发达，肺癌脑转移患者只要积极接受治疗，预后效果还是显著的。

60%肺癌患者脑转移

新加坡国立大学癌症中心肿瘤血液科顾问医生黄艺卿接受《联合早报》访问时说，所谓的肺癌是指异常的肺部细胞在肺中不受控制地生长。如未被发现并没接受治疗，癌细胞便会从肺部的肿瘤中，通过血液或淋巴系统转移至邻近身体组织，包括脑部。

据知，肺癌在初期阶段，可以是没有症状的。这也是为何多数病人被确诊患上肺癌时已是第三期或第四期。

新加坡国立大学癌 症中心肿瘤血液科顾问医生黄艺卿

很多人对肺癌存有迷思，认定是因咳嗽所引起的。对此，黄医生解释，咳嗽未必就是肺癌。她指出，咳嗽是很普遍的。哮喘和感冒都会引致咳嗽，病人应注意的症状还包括久咳不愈，无故消瘦，没有胃口，咳嗽出血，气喘和胸口疼痛等，应找医生详细检查，尽早诊治。

她说，吸烟是导致肺癌的主要风险因素。本地约有三分之一的肺癌病例是在非吸烟者中诊断出来的。其他致癌风险包括二手烟、家族病史和基因突变。

“基因突变包括表皮生长因子受体（epidermal growth factor receptor，简称EGFR）和间变性淋巴瘤激酶（anaplastic lymphoma kinase，简称ALK），这些基因突变的肺癌患者中，肺癌脑转移的发病率高，有50%至60%的患者在患癌期间，会出现肺癌脑转移。”

不过，随着医学的发达与新进的治疗方案，例如立体定向放射治疗和标靶性治疗（也称靶向治疗，targeted therapy），肺癌患者可有良好的预后效果。

肺癌脑转移症状

黄艺卿医生说，基因突变在亚洲非小细胞肺癌患者的概率较高。这些基因突变往往发生在年轻患者、女性和非吸烟者身上。虽然基因突变患者有超过一半会有脑转移的风险，但黄医生指出，只要及早治疗，预后效果还是显著的。

当然，大前提是吸烟癌患必须戒烟。黄医生说，肺癌患者在戒烟后，体能状态会见改善，长期的预后效果也较好。即使是晚期的肺癌患者，戒烟同样可以改善他们的体能。

肺癌脑转移会有哪些症状？

黄医生说，不是每个脑转移在初期都会出现症状，所以容易被忽略。

同样的，如果出现症状，也不要掉以轻心，如头痛，呕吐，晕眩，视线模糊，肢体无力，步伐不稳，癫痫，甚至精神状态上有所改变如：感到混乱和丧失记忆等，都可能意味着肺癌脑转移，应加以确诊。

不同治疗法的副作用

是不是脑转移治疗选择就只有手术？

黄医生解释，肺癌脑转移的治疗方案有放射治疗、标靶性治疗或两者兼具，视患者的症状而定。在适当情况下，也可以动手术，例如后颅窝肿瘤明显水肿而导致病人面对脑疝威胁，或大脑出现严重肿块而引起中线移位。

放射治疗分为立体定向放射治疗（局部）和全脑放射治疗。立体定向放射治疗用于治疗肿瘤数量面积较少、尺寸较小的脑部癌细胞（每个不超过4公分）。同时疗程较短，约一至三次疗程就完成。优势是副作用较为轻微，包括疲惫、头痛和作呕，不会影响患者的认知能力。

相较之下，全脑放射治疗需要五至十次的疗程，优势是一次可以去除多数转移至脑部的癌细胞。但副作用比立体定向放射治疗大，包括疲惫、脱发和认知功能下降。

标靶性治疗是通过口服药物针对含有基因突变的肺癌，它能缩小肺部和转移至其他器官的癌细胞，也可以渗透脑部以控制脑内的癌细胞，缩小脑转移的成功率介于65%至80%。标靶性治疗也会有副作用，不过，多数属于轻微，包括皮疹、腹泻、肝酶升高（transaminitis）和甲沟炎。在治疗前的两个月，也可能有肺部发炎的小风险。

双项治疗下病况明显改善

黄艺卿医生也分享一个病例，患者是名42岁的华族女子，过去10年每日抽四至五根烟。她在去年求诊时，手脚已无力两周，步履蹒跚。经扫描后，赫然发现她是肺癌脑转移，脑内有些癌肿瘤，左侧小脑的肿瘤最大的有1.5公分。此外，CT扫描也发现她的左下叶肺有3公分的肿瘤，双肺也有小肿瘤。经过肺部活检证实是肺腺癌，进一步的分子测试发现肺癌肿瘤含有EGFR基因突变。

经立体定向放射治疗和标靶性治疗，她的病况在三个月后已明显进步，至今不仅可以走路，还可以做些轻微的家务。

黄医生指出，本地有85%的肺癌患者属于非小细胞癌，他们的预后效果比繁殖速度快且恶劣的小细胞肺癌患者好。她提醒，肺癌的主要风险因素是吸烟和二手烟。“不吸烟，是保护自己与家人的第一步。当然，健康的生活，有规律的运动和饮食也不容忽略。”

《联合早报·乐活》线上讲座之三

讲题：遗传性乳腺癌

主讲人：新加坡国立大学癌症中心肿瘤血液科主任及高级顾问李素琴教授

讲题：肺癌脑转移

主讲人：新加坡国立大学癌症中心肿瘤血液科顾问医生黄艺卿

讲题：为癌症之旅提供支持与照顾

主讲人：新加坡国立大学癌症中心肿瘤护理科高级注册护士严艳艳

日期：7月24日（星期六）

时间：上午10时30分至11时30分

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主办单位：联合早报

保健伙伴：新加坡国立大学癌症中心

数码伙伴：zaobao.sg

主持人：新闻中心资深高级记者林弘谕

无须报名，活动免费