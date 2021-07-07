来上《娜些人娜些事》广播节目的电子旅游杂志《大脚印》创始人林道锦，上周末在自己的面簿做了一个预告，写下了自己的心情：上一次到96.3好FM电台作客是2018年5月，一晃三年。当安娜再次邀请我上节目时，我说我的生活极其平淡，似乎没什么值得分享的。安娜建议聊聊过去旅行的亮点、冠病疫情稳定后最想再走一趟的地方。“我们要给自己的目标。”她说。所言极是，没有期盼、目标的人生如一潭死水。政府之前说，不久后可能开放度假旅游，国人或可到香港、美国或欧盟国家旅行，虽然还是个“可能”，但心还是激动了一下。

刚好我也在上周末贴了之前随手拍下的街景，我说：“已经七月，回看五月，不是很久，但又好像很久。”有朋友回应我的贴文说了四个字——度日如年。我却不是这个感觉，就是不是很确定般的过日子，这跟大环境的突变有关，“人算不如天算”这句话在目前体会最深。她还是比较悲些，说有点看不到明天的伤感，我只有鼓励她，我认为天还是会亮的。

我比较同意另一位朋友的说法，就是“疫情反反复复，心情上上下下，数字高高低低，条例松松紧紧，接下來的生活应该就是如此这般了！”就是日子的不确定性，我们更要踏实自己的心情。

我自己也不是没有情绪低迷时候，可是仍要面对现实，我通常会阿Q一番，有几个说法在这段日子可是我的“松肉粉”，比如：“当上帝关了这扇门，一定会为你打开另一扇门。”即使我不是教徒，但是这句话什么人都可以用，有得有失，得要有达观心态；又比如：“钱能解决的问题都不是问题。”我对它的理解倒不是说钱是万能的，于我而言，这里的“钱”是一个说法，可以是时间、精力，也可以就是孔方兄，付出代价能换取到进展，我就要熬过那个挑战，等于不轻易投降。多数的问题都可以解决的，只是速度快慢，时间长短，还有解决的方法。我允许自己有悲伤、失望、愤怒的情绪，但不泄气。我会一直给自己定目标，如果目标产生变化，再定新的目标走下去。

松肉粉主要作用在于利用蛋白酶对肉中的弹性蛋白和胶原蛋白进行部分水解，腌肉过程中，加入含酵素的水果如木瓜、黄梨、奇异果，或带酸性的水果如柠檬，就产生软化作用，带来神奇的松肉效果。日子要过得嫩而不韧、味美鲜香，要给自己找个自然的“松肉粉”。