喝水时间不对 对健康没好处

水对人体健康至关重要。喝足够的水，可促进身体新陈代谢和营养物质吸收。不过，喝水的时间不对，对健康没有好处。《新明日报》《活得好》请中医师提供一些提醒，希望帮助大家活得更健康。

宜康中医的陈姿吉医师接受《活得好》访问时说，睡前或夜晚大量喝水，不利于身体水液的代谢：有些人会发现，在睡前或夜间喝太多水，晨起后会出现眼皮或脸部浮肿的情况，一般到了中午才会消退。

这是由于在夜里，人体阳气深入身体内，即可了解为夜里的基础代谢水平下降，毛孔较紧闭，汗出和排尿量与次数减少，多余的水液就会停留在表皮与组织，导致隔天早上醒来后，眼皮、面部会轻微浮肿。睡醒后，随着阳气升发，水气可自然退去。

这种情况好发于气虚、阳虚和痰湿体质的人群身上。

一般上，只要避免在睡前或晚上大量喝水，或设法调理体质，浮肿的情况就能获得改善。

气虚体质

表现：肥瘦之人均可见，四肢倦怠、肌肉松软、不喜运动、面色白、口唇淡、稍活动即汗出、头晕眼花、腹部下坠、容易感冒等。

阳虚体质

表现：胖瘦之人均可见，到了中年易发胖、乳房发育不佳、毛发易于脱落、面色不华、口唇色淡、肢体不温、经常感到背部和膝关节以下怕冷。

痰湿体质

表现：形体肥胖多见，夜间打鼾、睡眠质量不好或睡眠不扎实、疲乏困倦，晨起口干、喜肉食或甜食等。