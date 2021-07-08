“哎呀，我要如何给我的小孩吃才会健康？”

日常饮食，除了参照保健促进局的“我的健康餐盘”标准之外，我们中医也讲究的是饮食的“气”味和颜色。“气”味指的是食物的寒凉、温热这四种特性，而颜色指的是食物红、白、黄、绿、黑，这五种颜色的食物。

小儿的脾胃运化功能尚未完善，因此正确的饮食护理更是重要的。以下让我简单的为大家介绍一下食物的“气”味和“五色”，以便指引家长如何为小孩给予最佳的饮食护理。

食物的性能基本是从食物作用于身体而产生的反应概括出来的。一般能够减轻或消除热证的食物，属于寒性或凉性，较适合温热体质小儿或有热证如口腔溃疡，便秘，喉咙痛等；而能够减轻或消除寒证的食物，属于温性或热性，较适合寒凉体质小儿或有寒证如经常食用冷饮或寒凉食物就腹泻，怕冷等。平性食物性质介于寒凉和温热食物之间，适合一般体质，但寒凉或温热体质的小儿也可选用。

要怎么让小孩吃得健康又精彩？看看中医师的建议。

温热性体质的小儿平时不怕冷，盖不住被子，一吃燥热煎炸食物就容易喉咙发炎，发烧或大便干结难排，喜吃冷食，而食后无不适感。寒凉性体质的小儿平时怕冷，经常手脚冰冷，常要多穿衣服，喜欢吃温热饮食，甚至吃温热油炸食物也不易“上火”，而吃寒性食物则容易拉肚子，食欲减退。

平性食物可包括：猪肉、鸡肉、干贝、鱼、米饭、玉米、黄豆、菜心、红萝卜、番薯、长豆、马铃薯、苹果、牛奶、鸡蛋。

寒凉性食物可包括：鸭、螃蟹、绿豆、薏米、西瓜、冬瓜、苦瓜、白萝卜、香蕉、大白菜、芹菜、梨、黄瓜、丝瓜。

温热性食物可包括：羊肉、牛肉、鳗鱼、生姜、蒜、葱、韭菜、龙眼、荔枝、榴莲、巧克力、胡椒、油炸和辣食物。

吴馨怡医师说，食物的性能基本是从食物作用于身体而产生的反应概括出来的。

除了食物的“气”味之外，食物的颜色也与人体的五脏相互对应，是营养的基础。所谓“五色”，指的是红、白、黄、绿、黑这五种颜色的食物。

红色食物可入心，大多有补气补血和促进血液循环的作用。研究也证明了红色食物有抗氧化作用，减轻疲劳，增强保护心脏。红色食物有肉类、红枣、番茄、草莓、苹果等。

白色食物可入肺，可益气行气。据科学分析，经常食用白色食物可消除疲劳，提高免疫力和保护肺的作用。白色食物有牛奶、大米、白木耳、鱼、山药等。

黄色食物可入脾，对肠胃运作好。黄色食物有南瓜、玉米、红萝卜、大豆、橙等。

绿色食物可入肝，可强化肝的功能。绿色食物含有叶酸和纤维素，可帮助体内新陈代谢和排便。绿色食物可包括各种绿叶蔬菜、绿豆等。

黑色入肾，常食用黑色食物可通便、补肾。黑色食物可包括黑豆、黑芝麻、黑木耳等。

不同的烹调方法和用料可以改变食物的性质。

除了食物的属性以外，不同的烹调方法和用料可以改变食物的性质。使用炸、烧、烤等烹调方法，可使凉性食物变温热；选用葱、姜、蒜、胡椒等烹调用料，也会使食物的性质变温热。所以，凡是用来治疗或改善体质的食物，应选用蒸、炖、水煮等烹调方法，以保持食物的性味。

此外，也要注意适当的调味，让小儿易于接受。