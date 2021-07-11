老年人黄斑病变 或三个月就失明

许多年长者以为视力下降、困难阅读是老化的自然现象，不当一回事。其实，这也可能是新生血管性老年黄斑病变（neovascular age-related macular degeneration，简称nAMD，又称湿性老年黄斑病变）的症状，不容忽视。《活得好》请新加坡全国眼科中心玻璃体视网膜内科主任兼高级顾问医生张翠明教授解析这种会严重影响老年人视力的眼疾。

张翠明教授接受《活得好》访问时说，若没及时接受适当的治疗，在发达国家中，新生血管性老年黄斑病变是引致老年人视力严重丧失的其中一个主要原因。

张医生解说，当眼睛后部结构产生过量的血管内皮生长因子（vascular endothelial growth factor，简称VEGF）时，就会引发该疾病；血管内皮生长因子是一种天然形成的蛋白质，可激发新血管形成。

病发时，这些异常的新血管往往会引致黄斑（macula）出血和肿胀；黄斑在眼部负责中央视力。

患者的中央视力受到损伤，尤其在阅读、认脸和开车方面，往往出现困难。如果不及时治疗，病情可迅速进展，可能在短短三个月内就导致永久性视力丧失。

此病的风险因素是年龄。随着年龄增加，患病风险增高。吸烟、有家族病史和一些遗传因素，也会提高患病风险。