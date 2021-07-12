治老年黄斑病变 给眼睛打针安全吗?

若没及时接受治疗，新生血管性老年黄斑病变会严重影响视力，甚至可能永久丧失视力。《新明日报》《活得好》请专科医生谈治疗的方法，以及一名患者分享亲身经历。

新加坡全国眼科中心玻璃体视网膜内科主任兼高级顾问医生张翠明教授接受《活得好》访问时说，新生血管性老年黄斑病变的患者，可接受血管内皮生长因子（vascular endothelial growth factor，简称VEGF）抑制剂的注射治疗，以保护未受损的视力。

这抑制剂是液体状（类似眼药水），但用滴的方法无法触及眼睛后部病变的位置，因此必须通过注射，把药物输送到眼睛的后部；每次只能输送少量药剂，因此需要重复注射，才能产生持久效果。

张医生坦言：“这听起来令人害怕，但我向你保证，这治疗一般非常安全。”

张医生透露，新加坡全国眼科中心每年为患者注射超过一万次的眼内药物，以改善老年黄斑病变引致的视力问题。

82岁的保安人员萨系（Sahib Singh）三年前视力变差，过后被证实患上新生血管性老年黄斑病。他受访时表示，在眼部注射药物没这么可怕，医生会先在眼睛滴麻醉药。整个过程约5分钟。

他说：“我接受这样的治疗几年了，已习惯了。这样的疗法可帮助我稳定和改善视力，即使有任何不便，我认为是值得的。”