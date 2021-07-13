延长注射药物间隔 眼疾者可减少复诊

许多眼疾患者需多次到医院复诊，譬如新生血管性老年黄斑病变，患者可能一年需到医院多达八、九次接受注射治疗。疫情期间，患者该怎么办？《新明日报》《活得好》请专科医生提供建议。

最近新加坡全国眼科中心进行一项研究，探讨疫情期间，如何减少患者到医院次数的方式。新加坡全国眼科中心玻璃体视网膜内科主任兼高级顾问医生张翠明教授是参与的研究者之一。

研究发现，新生血管性老年黄斑病变患者注射药物的间隔，可从8周延至12周，一般上不会产生任何副作用；这样一来，患者到医院的次数将减少三分之一。

张医生指出，通常新加坡全国眼科中心有两种看诊方式：一种是“反应性”的，即患者只在病情活跃时才接受眼内药物注射。不过，为了确保没延误治疗，患者须每月定时检查一次密切追踪病情。如果病情稳定，很多病患只须依约到中心看诊，无须接受任何治疗。

第二种情况则是“主动式”的，患者每次依约到中心看诊，就会接受注射治疗。这方式一来降低了复诊次数，二来可确保每次的复诊都得到所需治疗，从而控制病情。

张医生吁请患者即使在疫情期间，也不要擅自中断复诊或治疗。如果错过预约，应重新安排复诊时间，不要延医。

“如果看东西模糊，或中心视力出现黑点，预示视力可能突然恶化了，应安排紧急就诊。”

疫情期间，眼疾患者该如何灵活调整复诊的时间和频率？（档案照）