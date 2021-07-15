运动前后 年长者宜拉筋

大家都知道，做运动前应该先热身，减少运动受伤的几率。对于老年人，应该做哪些热身运动？什么情况下应停止运动？《新明日报》《活得好》请物理治疗师提供建议。

裕廊社区医院物理治疗师杜昱芳接受《活得好》访问时说，开始运动前，热身是非常重要的步骤，例如5至10分钟的慢步，可让心跳慢慢提高。

另一个要注意的是增加运动难度的速度。太快做高难度的运动会过分增加关节与肌肉负担，增加受伤的几率。因此，要量力而为。

“运动后肌肉轻微酸痛是正常的，尤其是刚开始运动的年长者。为了舒缓酸痛，我建议在运动前和结束后做拉筋运动，尤其是针对手臂、躯干和脚的拉伸。每个动作保持30秒才有效。”

年长者运动时，最好有人在旁。家人也应密切注意，若老年人运动时出现剧痛、头晕、呼吸困难、恶心呕吐或胸口不适等不良反应，应建议立刻终止运动，好好休息。如果休息后仍感觉不适，应去看医生。

杜昱芳说，对于锻炼肌力的运动，建议在一周进行至少两次。年长者可选择八到十种针对手臂、躯干和臀部与脚的运动。每个运动做三轮，每轮10次。

谈到强化肌肉的运动，许多人误认为要有哑铃或其他大型的举重器材才能做到，实际上，无需任何器材，在家利用身体的重量就可有效的增强肌力。