居家办公 如何应对疼痛问题？

最近频频面对背痛、头痛或腕管综合征?这里为你提供简易止痛法,让你居家办公更健康、更有效率。

过去一年多来,大家进入新常态:戴口罩、勤洗手,但也许影响我们生活最大的改变是居家办公。

居家办公好处多多:穿便服就可开工、不需搭公交上下班等等。许多人喜欢这样的安排,但居家办公的负面影响也是真实存在的:因为活动不足,加上长期待在固定的家居工作空间,而容易引起了身体酸疼等毛病。美国最近的一项研究1发现,冠病期间在家工作导致肌肉骨骼问题(特别是脊柱问题)的风险增加,有36%和50%的受访者分别有颈部疼痛和下背痛的问题。

如果你觉得远程上班带来实质的“痛”苦,可能就是你的三个坏习惯所造成的。下文也将提供你简单的解痛方法,助你舒适地居家办公。

在家上班,别贪舒服,应避免在床上或沙发上工作。(图/GETTY IMAGES)

疼痛原因一、不当的居家工作设备

因家里没有办公桌,你是不是就把餐桌当作临时办公桌呢?这样的工作环境并不理想——花几个小时前倾身子在电脑前,可能损害健康2,导致肌肉和肌腱紧张、腕管综合征、肌腱炎;长此以往,或可产生更严重的情况,而出现退行性椎间盘问题和骨关节炎。

调理方法

相反的,适当的工作环境除了让你感觉舒适,同时还是优化生产力的关键。这里提醒:千万要抵挡在床上或沙发上工作的诱惑!买一张符合人体工程学,可提供腰部支撑的办公椅,搭配高度适合的桌子,可让你舒适地看电脑屏幕,而不用低头或拉长脖子。

良好的姿势很重要。你是不是经常前倾身子看屏幕呢?试试正确的姿势:向后弯腰,让座椅靠背支撑你的部分体重,并将双脚平放在地板上或小凳上,而避免翘脚。另外,定时做一些运动,如活动双脚、伸曲小腿和脚踝。这可以促进血液循环,进而减少血液凝结和深静脉血栓的风险。

疼痛原因二、长时间对着电脑屏幕

有些公司担心,远程工作会降低员工的生产率和效率。但最近一项对本区域3针对1000名专业人士进行的调查显示,大约八成的受访者认为在家工作更有效率。不过缺点是,在我国受访者当中,有44%表示他们工作的时间可能更长了,有些人每周甚至工作超过50小时。源源不断的电邮和Zoom视讯会议,间中几乎没有休息时间,往往会对个人的健康造成损害,导致压力、焦虑、紧张性头痛和偏头痛。

调理方法

改变生活方式可以帮助控制你的压力水平,防止过度劳累。当前急务:尽量限制电子设备的使用(我们知道,知易行难!)。专家推荐20-20-20法则4:每隔20分钟,将视线转向20英尺(6米)外的物体,维持20秒,好让疲惫的眼睛得到休息。如果办不到,可以购买防眩光屏幕保护膜或滤蓝光眼镜,以减轻眼睛的压力。全天安排更长的休息时间,来伸展四肢、冥想、做呼吸练习或泡杯咖啡,都有助于防止过度劳累。

有的人喜欢通过网上视频在家运动,要注意运动过度可造成身体酸痛。(图/GETTY IMAGES)

疼痛原因三、运动太多(或缺乏运动)

“幽闭烦燥症”(Cabin fever,长时间被困或被隔离在室内而产生的反应)让你情绪低落吗?长时间宅家需要调剂,难怪许多人开始运动以释放被压抑的能量:有的人通过网上视频居家运动、有的人喜欢上健身房,也有的人在户外长跑。运动后产生的内啡肽可能让你的情绪转好,但过于剧烈的运动却会让你感到酸痛(也称为迟发性肌肉酸痛),更糟的情况则是增加受伤的风险。

另一方面,居家办公也产生另一个副作用:不健康、久坐的生活方式。长时间坐在电脑前让很多人感觉不想运动。结果,出现了血液循环不良、颈部和四肢僵硬,以及由于长期不运动而导致肌力丧失。

调理方法

最简单的解决办法就是适度节制。专家建议,每周进行150分钟中等到剧烈的运动5。对于健身初学者来说,应先从轻松的活动开始,比如瑜伽和快走来增强耐力。此外,运动前要热身,运动后要放松,比如进行一些拉伸运动,以增加肌肉的血流量,减轻酸痛。最重要的是,在两次剧烈运动之间给自己休息几天,让身体得到修复。

止痛药快速缓解酸痛

上文的小贴士和生活习惯可助你改善居家办公的状况。但你若需要快速缓解疼痛,TYLENOL®可以帮助你。

TYLENOL®是美国的标志性品牌,自1955年以来,一直深受信赖。这款畅销的止痛良方含有500毫克扑热息痛(paracetamol),能快速缓解轻微酸痛,如:头痛、发烧、肌肉和身体疼痛、扭伤和关节痛。建议每四到六小时服用一到两片(一天不应服用超过八片)。TYLENOL®最快可在15分钟内开始缓解疼痛,据说不伤胃,适合成人和12岁以上的儿童。

TYLENOL®500mg可在以下零售店购买:冷藏公司(Cold Storage)、Giant、Guardian、职总平价超市、Market Place by Jasons、Unity、Watsons,以及电商平台Amazon、Lazada、PandaMart、Qoo10、Redmart和Shopee。

本文仅提供一般信息,不能代替医疗建议。如果持续疼痛,请咨询医疗或保健专业人员。

