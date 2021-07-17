居家办公 如何应对疼痛问题？

最近频频面对背痛、头痛或腕管综合征？这里为你提供简易止痛法，让你居家办公更健康、更有效率。

过去一年多来，大家进入新常态：戴口罩、勤洗手，但也许影响我们生活最大的改变是居家办公。

居家办公好处多多：穿便服就可开工、不需搭公交上下班等等。许多人喜欢这样的安排，但居家办公的负面影响也是真实存在的：因为活动不足，加上长期待在固定的家居工作空间，而容易引起了身体酸疼等毛病。美国最近的一项研究1发现，冠病期间在家工作导致肌肉骨骼问题（特别是脊柱问题）的风险增加，有36％和50％的受访者分别有颈部疼痛和下背痛的问题。

如果你觉得远程上班带来实质的“痛”苦，可能就是你的三个坏习惯所造成的。下文也将提供你简单的解痛方法，助你舒适地居家办公。

在家上班，别贪舒服，应避免在床上或沙发上工作。（图／GETTY IMAGES）

疼痛原因一、不当的居家工作设备

因家里没有办公桌，你是不是就把餐桌当作临时办公桌呢？这样的工作环境并不理想——花几个小时前倾身子在电脑前，可能损害健康2，导致肌肉和肌腱紧张、腕管综合征、肌腱炎；长此以往，或可产生更严重的情况，而出现退行性椎间盘问题和骨关节炎。

调理方法

相反的，适当的工作环境除了让你感觉舒适，同时还是优化生产力的关键。这里提醒：千万要抵挡在床上或沙发上工作的诱惑！买一张符合人体工程学，可提供腰部支撑的办公椅，搭配高度适合的桌子，可让你舒适地看电脑屏幕，而不用低头或拉长脖子。

良好的姿势很重要。你是不是经常前倾身子看屏幕呢？试试正确的姿势：向后弯腰，让座椅靠背支撑你的部分体重，并将双脚平放在地板上或小凳上，而避免翘脚。另外，定时做一些运动，如活动双脚、伸曲小腿和脚踝。这可以促进血液循环，进而减少血液凝结和深静脉血栓的风险。

疼痛原因二、长时间对着电脑屏幕

有些公司担心，远程工作会降低员工的生产率和效率。但最近一项对本区域3针对1000名专业人士进行的调查显示，大约八成的受访者认为在家工作更有效率。不过缺点是，在我国受访者当中，有44％表示他们工作的时间可能更长了，有些人每周甚至工作超过50小时。源源不断的电邮和Zoom视讯会议，间中几乎没有休息时间，往往会对个人的健康造成损害，导致压力、焦虑、紧张性头痛和偏头痛。

调理方法

改变生活方式可以帮助控制你的压力水平，防止过度劳累。当前急务：尽量限制电子设备的使用（我们知道，知易行难！）。专家推荐20-20-20法则4：每隔20分钟，将视线转向20英尺（6米）外的物体，维持20秒，好让疲惫的眼睛得到休息。如果办不到，可以购买防眩光屏幕保护膜或滤蓝光眼镜，以减轻眼睛的压力。全天安排更长的休息时间，来伸展四肢、冥想、做呼吸练习或泡杯咖啡，都有助于防止过度劳累。

有的人喜欢通过网上视频在家运动，要注意运动过度可造成身体酸痛。（图／GETTY IMAGES）

疼痛原因三、运动太多（或缺乏运动）

“幽闭烦燥症”（Cabin fever，长时间被困或被隔离在室内而产生的反应）让你情绪低落吗？长时间宅家需要调剂，难怪许多人开始运动以释放被压抑的能量：有的人通过网上视频居家运动、有的人喜欢上健身房，也有的人在户外长跑。运动后产生的内啡肽可能让你的情绪转好，但过于剧烈的运动却会让你感到酸痛（也称为迟发性肌肉酸痛），更糟的情况则是增加受伤的风险。

另一方面，居家办公也产生另一个副作用：不健康、久坐的生活方式。长时间坐在电脑前让很多人感觉不想运动。结果，出现了血液循环不良、颈部和四肢僵硬，以及由于长期不运动而导致肌力丧失。

调理方法

最简单的解决办法就是适度节制。专家建议，每周进行150分钟中等到剧烈的运动5。对于健身初学者来说，应先从轻松的活动开始，比如瑜伽和快走来增强耐力。此外，运动前要热身，运动后要放松，比如进行一些拉伸运动，以增加肌肉的血流量，减轻酸痛。最重要的是，在两次剧烈运动之间给自己休息几天，让身体得到修复。

止痛药快速缓解酸痛

上文的小贴士和生活习惯可助你改善居家办公的状况。但你若需要快速缓解疼痛，TYLENOL®可以帮助你。

TYLENOL®是美国的标志性品牌，自1955年以来，一直深受信赖。这款畅销的止痛良方含有500毫克扑热息痛（paracetamol），能快速缓解轻微酸痛，如：头痛、发烧、肌肉和身体疼痛、扭伤和关节痛。建议每四到六小时服用一到两片（一天不应服用超过八片）。TYLENOL®最快可在15分钟内开始缓解疼痛，据说不伤胃，适合成人和12岁以上的儿童。

TYLENOL®500mg可在以下零售店购买：冷藏公司（Cold Storage）、Giant、Guardian、职总平价超市、Market Place by Jasons、Unity、Watsons，以及电商平台Amazon、Lazada、PandaMart、Qoo10、Redmart和Shopee。

本文仅提供一般信息，不能代替医疗建议。如果持续疼痛，请咨询医疗或保健专业人员。

1 Psychology Today, 2021

2 Gleneagles Hospital, 2020

3 Video streaming is the new norm for work, 2020

4 Computers, Digital Devices and Eye Strain, 2020

5 Health Hub

【本文由TYLENOL®呈献】