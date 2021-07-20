不酗酒就不会患肝硬化？

肝硬化是无声杀手，患病初期可能没什么症状，当被确诊时，病情往往已是严重。什么是肝硬化？除了酗酒，导因还有哪些？《新明日报》《活得好》请伊丽莎白医院医疗团队解析。
肝硬化指的是肝脏长结节的疾病。肝脏每次受损时，都会尝试自行修复，但若持续受损，健康的肝细胞就会被疤痕组织所取代，进而发展成肝硬化。
肝脏执行许多重要功能，包括代谢调节、储存维生素和铁质、分泌胆汁以及清除体内毒素等。如果肝脏无法发挥正常功能，可能导致严重的并发症，甚至死亡。
肝硬化可能由不同肝脏疾病和状况引起，主要导因是慢性酗酒和乙型、丙型肝炎感染。但，其他可能的导因也不容忽视，包括：
- 自身免疫性肝炎：一种由免疫系统引起的肝病。
- 经常接触到环境毒素和药物。
- 脂肪沉积在肝脏所引起的非酒精性脂肪肝病。
- 胆管畸形或阻塞，导致胆汁蓄积在肝里。
- 从肝脏输出胆汁的胆管受损，导致原发性胆汁性肝硬化。
- 铜聚积在肝脏而引起的威尔森氏病（Wilson’s disease）。正常的情形，人体从食物中吸收的铜，对于神经、骨骼、胶原和皮肤色素的发育都有帮助，如果摄取过量，就会由肝脏分泌的胆汁排泄出去。威尔森氏病患者，铜不能完全排出，而累积在器官。