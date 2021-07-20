不酗酒就不会患肝硬化？

肝硬化是无声杀手，患病初期可能没什么症状，当被确诊时，病情往往已是严重。什么是肝硬化？除了酗酒，导因还有哪些？《新明日报》《活得好》请伊丽莎白医院医疗团队解析。

肝硬化指的是肝脏长结节的疾病。肝脏每次受损时，都会尝试自行修复，但若持续受损，健康的肝细胞就会被疤痕组织所取代，进而发展成肝硬化。

肝脏执行许多重要功能，包括代谢调节、储存维生素和铁质、分泌胆汁以及清除体内毒素等。如果肝脏无法发挥正常功能，可能导致严重的并发症，甚至死亡。

肝硬化可能由不同肝脏疾病和状况引起，主要导因是慢性酗酒和乙型、丙型肝炎感染。但，其他可能的导因也不容忽视，包括：