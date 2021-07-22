酒精使用障碍有何疗法？

“酒精使用障碍”会导致严重的健康状况，例如酒精中毒、性功能障碍、脑损伤、肝硬化、癌症、心脏病、免疫系统减弱等。如果察觉本身有这方面的问题，该如何寻求治疗？有何疗法？有助戒酒的药物？本期《活得好》，由心理卫生学院高级专科顾问医生李清副教授撰文解析。

酒精使用障碍的人必须承认问题的存在，否则治疗将不会成功。

酒精使用障碍症状轻到中度的人可能可以在门诊部接受戒酒治疗；中度至重度的人则可能需要在医院进行住院治疗。这是因为在戒酒的过程中可能会有精神混乱症状如幻觉、癫痫发作、严重呕吐、发烧等。

治疗涉及帮助他们了解其对酒精的依赖以及生活中的任何问题。这包括学习新的应对技巧，以及寻找健康的方法来应对压力。医生也可能开些药物以帮助他们停止或减少饮酒并预防复发。禁欲往往是控制酒精使用障碍的唯一方法。康复可能是一段漫长的过程，所以获得家人的支持和参与互助小组，如戒酒匿名组织（Alcoholics Anonymous）会增加康复的机会。

心理卫生学院内的“国立成瘾治疗服务”(National Addictions Management Service)及社区的“关爱之家”(WeCare Community Services)都有类似的互助小组。即使完成治疗的人也会遇到挫折俱有复发的风险，所以必须识别警告信号，并及早寻求帮助。