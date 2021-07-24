癌症并非绝症。用对方法，保持乐观，为生命点燃一线曙光。

“乐活谈保健”将于7月24日（星期六）与新加坡国立大学癌症中心联办线上免费讲座《癌症路上的支援与照顾》，探讨与癌症有关的问题以及治癌道路上能给予的关怀。

【乐活谈保健】线上讲座：癌症路上的支援与关怀 癌症并非绝症。用对方法，保持乐观，为生命点燃一线曙光。“乐活谈保健”将与新加坡国立大学癌症中心联办线上免费讲座《癌症路上的支援与照顾》，探讨与癌症有关的问题以及治癌道路上能给予的关怀。 National University Cancer Institute, Singapore - NCIS #NCISFightsCancer Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Friday, July 23, 2021

第一场：遗传性乳腺癌

主讲人：新加坡国立大学癌症中心肿瘤血液科主任及高级顾问李素琴教授

新加坡是亚洲国家中乳腺癌发病率最高的国家，到底是何种风险因素导致乳腺癌患者居高不下？携带乳腺癌基因突变的父亲是否也会遗传给孩子？李素琴教授将在讲座中告诉你如何计算乳腺癌基因突变的遗传几率。

第二场： 肺癌脑转移

主讲人：新加坡国立大学癌症中心肿瘤血液科顾问医生黄艺卿

肺癌是个隐秘杀手，大多数肺癌患者确诊时，已是第三、第四期，甚至已扩散至脑部。为何肺癌细胞会扩散至脑部？肺癌脑转移究竟是脑癌还是肺癌？听黄艺卿医生解答肺癌脑转移的种种疑问。

第三场：为癌症病患提供支持与照顾

主讲人：新加坡国立大学癌症中心肿瘤护理科高级注册护士严艳艳

治癌宛如抗争，无论是病患或是看护者，都是艰难的过程。患者在治疗前必需提前做好哪些心理建设与辅导？化疗时会面对哪些状况？拥有多年经验的护理师严艳艳提醒看护者，在照顾病患之余，也不可忽略自己的作息安排，才能避免身心疲劳。

《联合早报·乐活》线上讲座之三

日期：7月24日（星期六）

时间：上午10时30分至11时30分

首播：zaobao.sg或联合早报面簿

主办单位：联合早报

保健伙伴：新加坡国立大学癌症中心

数码伙伴：zaobao.sg

主持人：新闻中心资深高级记者林弘谕