第15届早报“乐活谈保健”线上讲座 越来越多人愿做基因检测

上周末举行的第15届早报“乐活谈保健”线上讲座“癌症路上的支援与照顾”，获得读者积极参与。三位来自新加坡国立大学癌症中心的主讲者，从方方面面讲解癌症的防范、治疗与如何照顾病患。

根据世界卫生组织下属国际癌症研究机构数据，2020年新增癌症病例约1929万人，其中男性1006万例，女性923万例，而死于癌症的人数约1000万。

癌症是第二大死亡原因。不幸患癌，病人和其家属都遭受外人难以想象的身心苦痛与压力。身边人可在各方面给予支持和鼓励，让患者不感到孤立无援。

上网观看讲座读者三天逾2万人次

上星期六（24日）上午，第15届早报“乐活谈保健”讲座在线上开讲，主题为“癌症路上的支援与照顾”，三位主讲者都来自新加坡国立大学癌症中心，她们是肿瘤血液科主任及高级顾问李素琴教授、肿瘤血液科顾问医生黄艺卿和肿瘤护理科高级注册护士严艳艳。

本次讲座是早报乐活线上讲座的第三个系列，由《联合早报·乐活》和新加坡国大癌症中心联办。数码伙伴是Zaobao.sg，指定杂志是《健康No.1》。上周六讲座首播时共有6600人次上网观看，昨午超过2万6000人次，137次转发分享。

错过乐活线上讲座的读者，照旧可到zaobao.sg或联合早报面簿（facebook.com/zaobaosg）观看视频。

第15届早报“乐活谈保健”线上讲座录制现场，左为主持人新闻中心资深高级记者林弘谕，右为新加坡国立大学癌症中心肿瘤血液科主任及高级顾问李素琴教授。

遗传性乳腺癌仅占小部分

李素琴教授首先分享的题目是“遗传性乳腺癌”。过去40年，乳腺癌发病率不断上升，在本地女性癌症中排名第一。遗传性乳腺癌指的主要是由基因突变引起的乳腺癌。虽说乳腺癌基因突变的情况属于罕见，但是有家族病史者要特别注意，因为遗传基因突变出世后就已存在，不会随着时间而改变。

那么，男性可能携带乳癌基因突变吗？李素琴医生说：“除了女性，男性也会携带乳癌基因突变，如父亲可能将乳癌基因突变遗传给儿子。”

她指出，男女携带者的实际癌症风险是不同的。例如，携带BRCA基因突变的女性一生中患乳腺癌的风险高达85%，这比一般女性高出10到20倍。而携带BRCA基因突变的男性，却有8%患上乳腺癌的风险。这意味100名携带BRCA基因突变的男性中，只有8名会患上乳腺癌，但这风险比一般男性高出百倍。

过去20多年，在新加坡的疑似遗传性乳癌患者当中，愿意接受基因检测的病患并不多。但是，随着基因检测费用大幅度降低，加上有更好的治疗方案，如靶向药物等，现在已经有越来越多人愿意做基因检测。

李素琴医生指出，遗传性乳腺癌只占所有乳腺癌的小部分，唯有足够风险者，如年轻乳癌患者，有家族乳癌或卵巢癌病史者，才需要接受基因检测。基因检测若没有测出乳癌基因突变，并不表示不会患上乳腺癌，也不表示患者无须做乳腺癌筛查。

另外，做基因检测前，须要接受基因辅导，以了解获取基因资讯的利与弊。

黄艺卿医生：肺癌的主要风险因素是吸烟。不过，三分之一肺癌患者属于非吸烟者。

约一成肺癌患者确诊时已脑转移

第二位主讲者是肿瘤血液科顾问医生黄艺卿，分享的课题是“肺癌脑转移”。肺癌在本地男女十大癌症排行第三，是男性患者的头号致命杀手，在女性患者中仅次于乳癌。大部分病例确诊时已处在第三、第四期。

黄艺卿医生说，肺癌的主要风险因素是吸烟。不过，三分之一确诊者属于非吸烟者，其导因包括家族病史和基因突变等。

肺部肿瘤细胞如未及时发现与治疗，会通过血液或淋巴系统转移到身体其他组织，一些甚至已扩散至脑部。由于癌症起源自肺部，因此仍标志为肺癌。

她指出，15%至20%的非小细胞肺癌患者在患癌期间，会出现脑转移；约10%患者确诊时，癌细胞已转至脑部。本地有85%的肺癌患者属于非小细胞癌，其预后效果比繁殖速度快且恶劣的小细胞肺癌患者好。

出现EGFR和ALK基因突变的肺癌患者，脑转移的发病率较高，当中有50%至60%患者在患癌期间会出现脑转移，其症状包括：头痛、呕吐、晕眩、视线模糊、肢体无力、癫痫、丧失记忆，或无症状等。

高级护士严艳艳拥有16年的护理经验。

化疗前宜吃清淡食物

讲座最后一位主讲者是肿瘤护理科高级注册护士严艳艳，拥有16年的护理经验，期间做过临床护理、慈怀护理、家访护理和接听癌症热线等，分享的讲题是“癌症路上的支援与照顾”。

研究显示，约80%至86%的患者会经历至少一种由化疗或放疗所引起的副作用，如疲惫、反胃、呕吐、腹泻、便秘等。照护者处理患者的日常生活所需之外，提供心理支持也不可少。

化疗如何进行，会很痛吗？接受化疗时，是否能上厕所？

严艳艳说，大多数化疗是静脉输注或皮下注射。对于静脉输液，它类似于点滴，而化疗过程的相关程序，如抽血检查血细胞计数，输液时的针头插入，皮下注射化疗或输液时的静脉痉挛等，可能导致一些疼痛或不适。如果要上厕所，将由护理人员陪同，因为病患随身携带着输液泵和管子。

化疗前，病人无须禁食。一般建议在治疗前吃清淡食物，不要吃太饱，预防化疗过程出现呕吐。化疗期间，是否一定会经历脱发的过程？一般上，化疗几天到几周后，患者会有脱发现象。严艳艳说：“当头发稀疏时，有些病人干脆剃光头，以方便保持清洁。除头皮上的毛发外，患者还可能出现眉毛、腋毛和阴毛的脱落。”不过脱发是暂时的，化疗后头发会慢慢长回来。不同病人的头发生长情况各异。

她指出，化疗期间不建议染发，这是为了避免接触刺激头皮和毛囊的化学物质。

在照顾患者过程中，有效沟通至关重要。照护者应了解病患需求，耐心提供协助。过程须要多给予鼓励，而陪伴是最好的支持。癌症治疗过程不易，患者须要在身心灵做好准备，保持乐观，不放弃。