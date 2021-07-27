第15届早报“乐活谈保健”线上讲座 越来越多人愿做基因检测

上周末举行的第15届早报“乐活谈保健”线上讲座“癌症路上的支援与照顾”，获得读者积极参与。三位来自新加坡国立大学癌症中心的主讲者，从方方面面讲解癌症的防范、治疗与如何照顾病患。
根据世界卫生组织下属国际癌症研究机构数据，2020年新增癌症病例约1929万人，其中男性1006万例，女性923万例，而死于癌症的人数约1000万。
癌症是第二大死亡原因。不幸患癌，病人和其家属都遭受外人难以想象的身心苦痛与压力。身边人可在各方面给予支持和鼓励，让患者不感到孤立无援。
上网观看讲座读者三天逾2万人次
上星期六（24日）上午，第15届早报“乐活谈保健”讲座在线上开讲，主题为“癌症路上的支援与照顾”，三位主讲者都来自新加坡国立大学癌症中心，她们是肿瘤血液科主任及高级顾问李素琴教授、肿瘤血液科顾问医生黄艺卿和肿瘤护理科高级注册护士严艳艳。
本次讲座是早报乐活线上讲座的第三个系列，由《联合早报·乐活》和新加坡国大癌症中心联办。数码伙伴是Zaobao.sg，指定杂志是《健康No.1》。上周六讲座首播时共有6600人次上网观看，昨午超过2万6000人次，137次转发分享。
错过乐活线上讲座的读者，照旧可到zaobao.sg或联合早报面簿（facebook.com/zaobaosg）观看视频。
遗传性乳腺癌仅占小部分
李素琴教授首先分享的题目是“遗传性乳腺癌”。过去40年，乳腺癌发病率不断上升，在本地女性癌症中排名第一。遗传性乳腺癌指的主要是由基因突变引起的乳腺癌。虽说乳腺癌基因突变的情况属于罕见，但是有家族病史者要特别注意，因为遗传基因突变出世后就已存在，不会随着时间而改变。
那么，男性可能携带乳癌基因突变吗？李素琴医生说：“除了女性，男性也会携带乳癌基因突变，如父亲可能将乳癌基因突变遗传给儿子。”
她指出，男女携带者的实际癌症风险是不同的。例如，携带BRCA基因突变的女性一生中患乳腺癌的风险高达85%，这比一般女性高出10到20倍。而携带BRCA基因突变的男性，却有8%患上乳腺癌的风险。这意味100名携带BRCA基因突变的男性中，只有8名会患上乳腺癌，但这风险比一般男性高出百倍。
过去20多年，在新加坡的疑似遗传性乳癌患者当中，愿意接受基因检测的病患并不多。但是，随着基因检测费用大幅度降低，加上有更好的治疗方案，如靶向药物等，现在已经有越来越多人愿意做基因检测。
李素琴医生指出，遗传性乳腺癌只占所有乳腺癌的小部分，唯有足够风险者，如年轻乳癌患者，有家族乳癌或卵巢癌病史者，才需要接受基因检测。基因检测若没有测出乳癌基因突变，并不表示不会患上乳腺癌，也不表示患者无须做乳腺癌筛查。
另外，做基因检测前，须要接受基因辅导，以了解获取基因资讯的利与弊。
约一成肺癌患者确诊时已脑转移
第二位主讲者是肿瘤血液科顾问医生黄艺卿，分享的课题是“肺癌脑转移”。肺癌在本地男女十大癌症排行第三，是男性患者的头号致命杀手，在女性患者中仅次于乳癌。大部分病例确诊时已处在第三、第四期。
黄艺卿医生说，肺癌的主要风险因素是吸烟。不过，三分之一确诊者属于非吸烟者，其导因包括家族病史和基因突变等。
肺部肿瘤细胞如未及时发现与治疗，会通过血液或淋巴系统转移到身体其他组织，一些甚至已扩散至脑部。由于癌症起源自肺部，因此仍标志为肺癌。
她指出，15%至20%的非小细胞肺癌患者在患癌期间，会出现脑转移；约10%患者确诊时，癌细胞已转至脑部。本地有85%的肺癌患者属于非小细胞癌，其预后效果比繁殖速度快且恶劣的小细胞肺癌患者好。
出现EGFR和ALK基因突变的肺癌患者，脑转移的发病率较高，当中有50%至60%患者在患癌期间会出现脑转移，其症状包括：头痛、呕吐、晕眩、视线模糊、肢体无力、癫痫、丧失记忆，或无症状等。
化疗前宜吃清淡食物
讲座最后一位主讲者是肿瘤护理科高级注册护士严艳艳，拥有16年的护理经验，期间做过临床护理、慈怀护理、家访护理和接听癌症热线等，分享的讲题是“癌症路上的支援与照顾”。
研究显示，约80%至86%的患者会经历至少一种由化疗或放疗所引起的副作用，如疲惫、反胃、呕吐、腹泻、便秘等。照护者处理患者的日常生活所需之外，提供心理支持也不可少。
化疗如何进行，会很痛吗？接受化疗时，是否能上厕所？
严艳艳说，大多数化疗是静脉输注或皮下注射。对于静脉输液，它类似于点滴，而化疗过程的相关程序，如抽血检查血细胞计数，输液时的针头插入，皮下注射化疗或输液时的静脉痉挛等，可能导致一些疼痛或不适。如果要上厕所，将由护理人员陪同，因为病患随身携带着输液泵和管子。
化疗前，病人无须禁食。一般建议在治疗前吃清淡食物，不要吃太饱，预防化疗过程出现呕吐。化疗期间，是否一定会经历脱发的过程？一般上，化疗几天到几周后，患者会有脱发现象。严艳艳说：“当头发稀疏时，有些病人干脆剃光头，以方便保持清洁。除头皮上的毛发外，患者还可能出现眉毛、腋毛和阴毛的脱落。”不过脱发是暂时的，化疗后头发会慢慢长回来。不同病人的头发生长情况各异。
她指出，化疗期间不建议染发，这是为了避免接触刺激头皮和毛囊的化学物质。
在照顾患者过程中，有效沟通至关重要。照护者应了解病患需求，耐心提供协助。过程须要多给予鼓励，而陪伴是最好的支持。癌症治疗过程不易，患者须要在身心灵做好准备，保持乐观，不放弃。